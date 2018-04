Video/ Albinoleffe Ferapisalò (3-1): highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata)

Video Albinoleffe Feralpisalò (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Padroni di casa al successo con Gusu e Colombi.

Video Albinoleffe Feralpisalò (LaPresse)

L’Albinoleffe supera 3-1 la Feralpi Salò all’Atleti Azzurri d’Italia. Decidono la doppietta di Gusu e l’eurogol di Colombi. Inutile la rete siglata nella ripresa da Guerra. Albinoleffe che con questi punti sale a quota 39, a meno uno dalla zona play-off. Nel prossimo turno l'Albinoleffe sarà di scena a Padova; per gli ospiti invece turno casalingo contro il Santarcangelo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Albinoleffe in campo con il 3-4-1-2. In porta Coser, difesa composta da Gusu, Gavazzi e Zaffagnini. A centrocampo da destra verso sinistra Giorgione, Di Ceglie, Agnello e Solerio. In attacco Gelli, in supporto di Kouko e Colombi. Modulo speculare per la Feralpi Salò. Tra i pali Caglioni, in difesa Ranellucci, Emerson e Martin. Da destra verso sinistra la linea di centrocampo propone Vitofrancesco, Magnino, Dettori e Parodi. In attacco Voltan dietro Marchi e Ponce. Arbitra il signor Andreini di Forlì. Serata serena a Bergamo, terreno di gioco che si presenta come suo solito, in buonissime condizioni. Occasione gigante per l'Albinoleffe al quinto. Grande lancio di Agnello per Colombi che si invola in area e tenta il diagonale. Pallone che esce di pochissimo. Rispondono subito i leoni di Garda. Ci prova Parodi dal limite; il pallone viene bloccato centralmente da Coser. Il risultato si sblocca al 16esimo minuto. Sugli sviluppi del corner, gran colpo di testa di Gusu che batte Caglioni portando in vantaggio i seriani. Dopo qualche istante gli ospiti rispondono con un gran tiro di controbalzo dal limite di Dettori, pallone bloccato da Coser. Gran cross di Agnello per Colombi, che in diagonale al volo la butta dentro. L'ex Maceratese era però in fuorigioco e l'Albinoleffe si vede annullare un gol. Nessun problema perchè il 2-0 arriva ugualmente: al 28esimo Gusu sfrutta ancora un cross, questa volta di Solerio e di testa firma la doppietta. Problema fisico intanto per il centrocampista dell'Albinoleffe, Agnello. L'ex Melfi deve gettare la spugna, al suo posto entra Nichetti. Problema fisico anche per Emerson, il difensore centrale gardesano sarà costretto ad uscire. La Feralpisalò corre ai ripari. Fuori Emerson e dentro Raffaello; fuori un difensore e dentro un centrocampista. Ospiti che passano dal 3-4-1-2 al 4-3-1-2. La Feralpi prova in qualche modo a reagire. Tentativo di Marchi. Grandissimo colpo di testa dell'attaccante ospite; Coser alza sopra la traversa. Fallo di Colombi, che interviene su Voltan in ritardo. Cartellino giallo per la punta ex Maceratese. Al 45esimo l'Albinoleffe arrotonda ulteriormente il risultato. Lancio dalle retrovie, e Colombi dai venti metri stoppa e tira al volo sul secondo palo. Rete fantascientifica per la punta seriana. Sesta rete stagionale per il calciatore ex Maceratese: si va a riposo sul 3-0.

SINTESI SECONDO TEMPO

Subito un doppio cambio per i Leoni del Garda. Fuori Vitofrancesco e Ponce, dentro Ferretti e Guerra. Ancora un corner per i padroni di casa, che nonostante il risultato, continuano a spingere. Sugli sviluppi ci prova Kouko ma non inquadra lo specchio. Nuovo cambio per la truppa allenata da mister Toscano. Fuori Parodi e dentro Tantardini. Gli ospiti non riescono a reagire abbozzando azioni che non trovano sbocchi in area avversaria. Cambio per l'Albinoleffe. Fuori Colombi e dentro Pellicanò. Al 69esimo la Feralpi sostituisce Voltan con Capodaglio. "Andate a lavorare!", è questo ciò che gridano i tifosi ospiti allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia": momento molto difficile in casa Salò. Nel frattempo la squadra riesce almeno a provarci. Raffaello trova spazio per il tiro a giro dal limite: pallone che esce fuori di pochissimo. All'86esimo la Feralpi riesce ad accorciare le distanze. Gran cross dalla sinistra di Tantardini per Guerra che di testa la piazza agevolmente sul secondo palo. Diciassettesima gemma stagionale per lui. Doppio cambio per i padroni di casa: escono Kouko e Gelli, entrano Coppola e Ravasio. Nei minuti finali non succede granchè. L'Albinoleffe gestisce senza problemi il vantaggio.

