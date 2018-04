Video/ Casertana Sicula Leonzio (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata)

Video Casertana Sicula Leonzio (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Camilleri trova il pareggio per i bianconeri.

09 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Casertana Sicula Leonzio (LaPresse)

Casertana-Sicula Leonzio termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Turchetta e Camilleri. Andiamo con ordine e riviviamo il match. Pronti, via. I padroni di casa partono meglio degli avversari e si fanno notare all'8' con una conclusione di Romano deviata in corner. Al 12' ancora Casertana pericolosa: Padovan prova il colpo di testa dagli sviluppi di una rimessa laterale ma nella sua incornata non c'è la potenza necessaria per spiazzare Narciso. Al 13' il signor De Angeli assegna un calcio di rigore alla Casertana per un fallo di mano in area di D'Angelo. Dagli undici metri va Turchetta, che spiazza Narciso per l'1-0 dei locali e per il suo sesto sigillo stagionale.

LA REAZIONE BIANCONERA

Dopo la rete siglata dalla Casertana, la Sicula prova a reagire con un un tiro defilato di D'Angelo; ancora una volta nessun problema per Cardelli, che blocca senza problemi. Al 31' ancora ospiti in avanti: Squillace scodella a centro area un traversone pericolosissimo, colpito da D'Angelo e allontanato da Lorenzini dopo una pessima uscita di Cardelli. Al 34' si rivedono i locali: De Rose, servito da Turchetta, chiama Narciso alla parata in due tempi. Al 37' Turchetta sfiora la doppietta colpendo una traversa al termine di una bella azione corale, con Padovan nelle vesti di rifinitore. Nella ripresa i due tecnici cambiano le carte in tavola: nella Casertana Rainone rileva Santoro mentre nella Sicula Pollace e Marano lasciano spazio a Foggia e Gammone. Le sostituzioni danno subito i frutti sperati dagli ospiti, perché al 62' ecco il pareggio di Camilleri, bravo a trovare il giusto pertugio e far secco il portiere avversario. La Casertana prova a reagire all'83' ma Narciso è bravo a deviare in corner il tentativo di De Rose. Lo stesso Narciso è ancora protagonista poco dopo sulla staffilata di D'Anna.

