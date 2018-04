Video/ Cesena Entella (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Cesena Entella (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida nella 34^ giornata di Serie B. Pesnate successo casalingo per i romagnoli.

09 aprile 2018 Michela Colombo

Video Cesena Entella (LaPresse)

Cesena-Entella termina con il bel successo dei romagnoli per 3-0: un grande successo casalingo per la compagine di Castori che si consuma di fatto entro i primi 50 minuti di questo posticipo della 34^ giornata di Serie B. A firmare il successo dei bianconeri sono stati Kupisz e Schiavone nella prima frazione di gioco e Dalmonte, questo in gol al 50’. Poche le emozioni offerte dai liguri di Aglietti, davvero in partita solo nel finale. Dando um occhio alle statiche vediamo bene che il Cesena ha dominato anche nei numeri il match: per i romagnoli ecco infatti il 53% del possesso palla a cui aggiungiamo anche 15 tiri di cui 8 indirizzati in porta. Continuando l’analisi vediamo per i romagnoli anche 20 punizioni e 7 corner oltre che 3 parate: per l’Entella ecco solo 8 tra di cui 3 nello specchio avversario, con 22 punizioni, 4 corner e ben 5 parate.

LE DICHIARAZIONI

Chiaramente positivo il giudizio a fine gara di Mister Castori, che parlando in zona mista della prestazione del suo Cesena ha affermato: “Oggi avevamo un giocatore in più, l’atteggiamento. La squadra ha disputato una grande partita affrontata con lo spirito giusto, mettendo in campo una grande forza e un buon ritmo. Siamo sempre stati aggressivi sul portatore di palla e abbiamo ottenuto la vittoria con una prova tutta grinta”. Di tutt’altro tono invece le dichiarazioni fatte al tecnico dell’Entella Aglietti il quale ai microfoni di Entella Tube non cerca alibi: "La prestazione è totalmente negativa di cui mi assumo io tutte le responsabilità. Quando si viene a giocare una partita del genere e l'atteggiamento è questo sicuramente anche io non sono stato bravo a far capire la squadra che dovevamo avere un appiglio e una cattiveria diversa. Oggi non c'è niente da salvare”.

© Riproduzione Riservata.