Video/ Cosenza Catanzaro (0-0): highlights della partita (Serie C 34^ giornata)

Video Cosenza Catanzaro (risultato finale 0-0): highlights della partita, valida nella 34^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche al San Vito: giallorossi in dieci.

09 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Cosenza Catanzaro (LaPresse)

Cosenza-Catanzaro termina con il risultato finale di 0-0. Pronti, via. Il Catanzaro si fa subito vedere in avanti: al 3' Spoghi scalda i guantoni di Saracco con un destro che non crea problemi al portiere avversario. Gli animi si scaldano presto, perché tra il 4' e il 6' il signor Volpi di Arezzo ha il suo bel da fare: tre gli ammoniti: Mungo e Corsi nel Cosenza, Nordi nel Catanzaro. Al 15' gli ospiti perdono Sabato per infortunio: il numero 3 è costretto a uscire in barella dopo uno scontro con Perez e Di Nunzio. Al suo posto entra Riggio. Al 20' arriva la prima occasione del match: dagli sviluppi di un piazzato, Bruccini serve Pascali che carica la conclusione impegnando severamente Nordi. Gran bella parata del portiere giallorosso, che mantiene invariato il punteggio. I minuti passano e le occasioni latitano. L'unica azione degna di nota è arrivata al 20', con il tiro di Pascali salvato dalla splendida parata di Nordi. Per il resto la gara è andata avanti tra interventi duri e cartellini gialli.

LA RIPRESA

La ripresa si apre a ritmi bassi, in una gara ravvivata soltanto da falli o cartellini gialli. Nel finale, al 72', buona chance per i locali: in mischia, in area avversaria, ci provano Okereke e Calamai ma la difesa del Catanzaro riesce a murare i loro tentativi. Nel secondo dei 5' di recupero c'è da segnalare l'espulsione diretta di Onescu del Catanzaro per un calcio a palla lontana ai danni di Baclet.

