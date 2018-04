Video/ Crotone Bologna (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata)

Video Crotone Bologna (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Agli squali basta la rete di Simy al 25'.

09 aprile 2018 Fabio Belli

Video Crotone Bologna (LaPresse)

Vittoria di platino per il Crotone contro il Bologna: per continuare a sperare nella salvezza c’erano solo i tre punti per la squadra di Walter Zenga, che ha resistito bene contro un Bologna che veniva pure dal brillante pari contro la Roma. La squadra di Donadoni sembra però pagare una certa mancanza di stimoli in questa fase del campionato, mentre quella di Zenga aggancia al quartultimo posto la Spal, avvicina Chievo e Cagliari e tiene a bada il Verona a sua volta vincente sui sardi, con la lotta per la salvezza che appare apertissima. La partita allo stadio Ezio Scida ha seguito un copione ben preciso, il Crotone ha fatto sua la supremazia territoriale, col Bologna che si è affidato principalmente alle ripartenze di Verdi e Palacio.

IL TENTATIVO DI TROTTA

Al 10’ Trotta ha colpito un palo, decisiva la deviazione del portiere dei felsinei, Mirante. Ma il vantaggio calabrese è solo rimandato: al 25’ per cross piazzato in area dal versante di destra del campo da Stoian, irrompe Simy che non lascia stavolta scampo al corriere avversario. Ci si aspetterebbe una veemente reazione del Bologna, più aggressivo soprattutto in apertura di ripresa. E al 13’ un colpo di testa di Masina finisce di poco a lato. Il Crotone è però molto abile nell’organizzarsi difensivamente: nella seconda metà della ripresa il Bologna mette nel mezzo diversi palloni tra corner e calci di punizione, ma la retroguardia calabrese spazza sempre e nel finale un po’ di nervosismo costa l’ammonizione a Dzemaili e Di Francesco. Ma il Crotone non rischia più di tanto e mantiene una vittoria fondamentale.

