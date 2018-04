Video/ Fermana Gubbio (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata)

Video Fermana Gubbio (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 34^ giornata di Serie C. Gialloblu al successo con la rete di Sperotto al 83'.

09 aprile 2018 Marco Guido

Video Fermana Gubbio (LaPresse)

La Fermana riesce a vincere lo scontro diretto col Gubbio per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei minuti finali da Sperotto. La squadra di mister Destro è riuscita a vincere nonostante sia stata costretta a giocare in inferiorità numerica per quasi un'ora a causa dell'espulsione subita da Manè; i marchigiani, dopo aver sofferto l'iniziativa degli umbri, sono riusciti un pò a sorpresa a trovare il colpo decisivo che ha fatto esplodere di gioai il pubblico di casa. Partono subito forte i padroni di casa che sfiorano al vantaggio al 6' quando Lupoli, lanciato in profondità, ha tentato un preciso diagonale che Volpe è riuscito a controllare con un bell'intervento. Al 14' è stato bravo Petrucci a recuperar palla sulla trequarti e a servire Lupoli, la cui spizzata di testa è stata deviata in corner dall'estremo difensore ospite. La pressione dei marchigiani continua ma al 29' arriva l'episodio che ha stravolto l'andamento dell'incontro: il direttore di gara difatti ha deciso di allontanare dal terreno di gioco Manè, reo di aver sputato ai danni di Malaccari. Mister Destro decide di correre subito ai ripari inserendo Sperotto e sacrificando Lupoli al 32'. Un minuto dopo al 33', su un lungo traversone di Lo Porto, Kalombo si è fatto trovare pronto con una potente conclusione che però è uscita di non molto fuori dallo specchio. Prima della fine del primo tempo gli ospiti hanno iniziato ad attaccare con continuità sfiorando il vantaggio al 41' con un gran tiro di Dierna uscito dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali e al 44' con un tiro a giro di Ricci che troppo centrale è stato bloccato da Valentini.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Sandreani che ha dovuto lasciare negli spogliatoi l'infortunato Burzigotti il cui posto è stato rilevato da Cazzola. La prima occasione della ripresa arriva a sorpresa in favore della Fermana al 49' quando Petrucci, dopo aver recuperato un ottimo pallone, ha tentato un tiro che Volpe è riuscito a deviare in corner con un ottimo intervento. Dopo questo brivido, il Gubbio riprende ad attaccare con continuità come nel corso del primo tempo: al 51' sull'ennesimo cross di Lo Porto, è stato Jallow a tentare un colpo di testa che è uscito di pochissimo fuori. Al 55' mister Destro decide di coprirsi ancora facendo uscire Da Silva ed inserendo il più dinamico Maurizi. Al 59' però sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio con un gran tiro di Valagussa che è uscito dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali. Al 62' il tecnico ospite cambia qualcosa in avanti inserendo Ciccone al posto di Jallow. Al 64' è bravo ancora una volta Lo Porto a sfondare sulla sinistra e a crossare per Marchi il cui colpo di testa è uscito di non molto fuori dallo specchio. Dopo questa opportunità, il ritmo della partita diminuisce sensibilmente anche a causa della stanchezza e dalla sempre attenta difesa marchigiana. Così non succede più nulla fino all'83' quando è arrivato l'episodio decisivo: Petrucci è stato bravo a liberarsi sulla destra da dove ha crossato alla perfezione per l'accorrente Sperotto che ha insaccato da distanza ravvicinata con un pregevole colpo di testa che ha fatto esplodere di gioia il Recchioni. All'86' entrambi gli allenatori sono ricorsi a delle sostituzioni con le quali hanno gettato nella mischia rispettivamente Fano, Cremona e Libertazzi al posto di Doninelli, Cognigni e Lo Porto. L'ultima emozione della partita arriva all'88' quando gli sforzi del Gubbio producono un preciso assist di Kalombo per Ciccone che, dopo essersi girato, ha scagliato un gran tiro che è uscito di non molto dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali. Dopo quattro minuti di recupero, nonostante la pressione degli umbri, la Fermana è riuscita così a vincere per 1 a 0 questo importante incontro che permette ai gialloblu di allontanarsi sensibilmente dalla zona retrocessione dove invece resta vicino un Gubbio che oggi ha sprecato una superiorità numerica che i ragazzi di mister Sandreani avrebbero dovuto sfruttare meglio.

