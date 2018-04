Video/ Matera Rende (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata)

Video Matera Rende (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Biancorossi avanti con Gigliotti, in rete al 64'.

Video Matera Rende (LaPresse)

Il Rende espugna Matera vincendo 0-1. Decisivo il gol di Gigliotti, abile a sfruttare un pasticcio della difesa locale. Padroni di casa che in classifica rimangono fermi a quota 47 punti, tallonati proprio dal Rende che arriva a 46. Prossimo turno col Matera impegnato a Francavilla Fontana contro la Virtus, Rende in casa contro la Casertana.

SINTESI PRIMO TEMPO

Matera in campo con il 4-2-3-1. In porta Tonti, linea difensiva composta da Sernicola, De Franco, Gigli e Di Sabatino. In mediana Maimone e De Falco, zona offensiva occupata da Salandria, Di Livio e Casoli in supporto di Tiscione, unica punta. Il Rende risponde con il 3-5-2. Tra i pali De Brasi, in difesa Germinio, Pambianchi e Cuomo. A centrocampo da destra verso sinistra Godano, Rossini, Gigliotti, Franco e Marchio. In attacco Vivacqua e Ricciardo. Arbitra il signor Gariglio di Pinerolo. Primo affondo dei calabresi, Ricciardo colpisce di testa e Tonti fa sua la prima palla del match. Al terzo minuto viene avviato un contropiede da parte del Matera: Sernicola anticipa Ricciardo e si proietta in avanti, tentativo di passaggio verso Casoli che prova la conclusione di prima, ribattuta da Pambianchi. Prima occasione del match: rapida verticalizzazione di Di Livio per Casoli sul versante di sinistra dell'area di rigore, tiro di prima del numero 27 che viene deviato in corner sull'esterno della rete. Al decimo prova Di Livio a penetrare l'area di rigore a sinistra, lo chiude bene Marchio. Gol annullato al Rende per fuorigioco dopo una punizione dall'out di sinistra calciata da Gigliotti, sale bene la difesa lucana. Super parata di De Brasi al 19esimo: si salva il Rende, apre la manona il portiere ospite su colpo di testa potente di Gigli su corner. Alla mezzora Tonti salva il Fano. Gigliotti approfitta di un errore di De Franco in difesa e si invola tutto solo verso la porta locale, il tiro del numero 7 calabrese viene però rimpallato dal corpo del portiere di casa. Ancora Rende in avanti: nuovo cross dalla sinistra di Gigliotti, serie di batti e ribatti in area di rigore lucana con la difesa che poi spazza. Risponde il Matera. Di Livio termina un contropiede calciando verso la porta di De Brasi, tiro però rimpallato in corner. Ammonito Tiscione per entrata a piedi uniti su Pambianchi. Nel finale Di Livio arpiona palla sulla sinistra in area di rigore, lo chiude Germinio prima che vada alla conclusione, occasione Matera.

SINTESI SECONDO TEMPO

Lucani in possesso palla, Rende tutto chiuso nella propria metà campo. Prova ad alzare il proprio baricentro il Rende, punizione sulla trequarti guadagnata da Gigliotti. Contropiede Matera: Casoli conclude sull'esterno della rete la terza occasione creata entrando in area dalla sinistra, pericolosi i locali. Risponde il Rende: Ricciardo tira col destro in ingresso nell'area di rigore, Tonti risponde presente e riavvia i suoi. Ci prova Sernicola dai quaranta metri, palla alta sopra la porta del Rende. Fuori Tiscione, dentro Sartore: sostituzione forzata per i lucani, causa infortunio. Angolo per il Matera guadagnato da Casoli, chance per i biancazzurri. Ammonito Gigliotti, brutto fallo a centrocampo del calabrese. Al 64esimo gli ospiti passano in vantaggio. Errore di De Franco in uscita, recupera palla Vivacqua che si invola verso la porta di Tonti, rientra sul sinistro e prova la conclusione parata a terra dal portiere locale, poi tap-in vincente di Gigliotti che corre esultante verso la propria panchina per lo 0-1 calabrese. Prova a reagire il Matera ma senza riuscire a metter su la solita rete di passaggi, ospiti per ora in controllo dopo il vantaggio. Punizione per gli ospiti da buona posizione, fallo di Di Livio sulla trequarti offensiva. Chance che termina direttamente sul fondo, ripartono i locali. Cambio ospite: fuori Gigliotti autore del gol, dentro Laaribi. Rispondono i locali con Gigli fuori, dentro Urso. Ammonito Sernicola nel Matera per fallo a centrocampo. Cartellino giallo anche per Godano degli ospiti. Fuori Godano e Ricciardo, dentro Ferreira e Viterritti per gli ospiti. Matera vicino al pari. Sartore col destro da fuori area sfiora il palo alla destra di De Brasi. Tiro deviato, palla in corner. Dentro Cedric, fuori De Falco, Auteri prova il tutto per tutto. Ammonito Ferreira che allontana la palla per perdere tempo. Nel finale l'arbitro annulla un gol al Matera: De Franco insacca sugli sviluppi di una punizione ma viene sorpreso in fuorigioco.

