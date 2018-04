VIDEO / Milan Sassuolo (1-1), Bonaventura: momento difficile. Highlights e gol della partita (Serie A)

Video Milan Sassuolo (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Kalinic trova il pareggio per i rossoneri a San Siro.

09 aprile 2018 - agg. 09 aprile 2018, 11.10 Jacopo D'Antuono

Video Milan Sassuolo (LaPresse)

La gara Milan Sassuolo è terminata 1-1, i rossoneri così raccolgono appena due punti nelle ultime tre partite visto che erano reduci dal ko a Torino contro la Juventus e dal pari nel derby contro l'Inter. A parlare alla fine della gara ai microfoni di Mediaset Premium è Giacomo Bonaventura: "C'è davvero grande rammarico da parte nostra, perchè nel primo tempo potevamo passare in vantaggio. Ci dispiace perché si erano fermate le squadre davanti a noi e potevamo recuperare alcuni punti. Abbiamo fatto il nostro massimo, ma questo non è bastato. Abbiamo iniziato la stagione molto prima delle altre squadre per i preliminari e non abbiamo avuto tempo per fare una preparazione. Questa è un'idea che ho io e non me lo leva nessuno della testa. E' normale che se inizi la stagione così presto allora hai dei periodi di calo. Siamo un po' meno brillanti", clicca qui per il video dell'intervista a Giacomo Bonaventura. (agg. di Matteo Fantozzi)

I NUMERI DEL MATCH

Le statistiche di Milan Sassuolo evidenziano la netta superiorità dei rossoneri. Al Meazza finisce 1-1 tra due squadre che hanno combattuto dal primo minuto all'ultimo. Gli uomini di Gattuso hanno fatto la gara, mentre i nervoverdi si sono affidati a qualche ripartenza pericolosa, confidando su un gran Consigli tra i pali. 22 le conclusioni del Milan, di cui 8 in porta. Il Sassuolo impensierisce Donnarumma in 3 occasioni, 5 volte conclude fuori dallo specchio. Possesso palla schiacchiante per il Milan, con un 78% di tenuta. I ragazzi di Gattuso commettono anche più falli, ben 15. Quindi 5 in più del Sassuolo. 5 le ammonizioni totali, 7 bandierine alzate per fuorigioco e 15 corner totali, di cui 12 di marca rossonera.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida, ai microfoni di Mediaset Premium, ha parlato il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, che ha commentato la gara con amarezza “Nel primo tempo abbiamo creato tanto e tirato molto in porta, è mancata però la giusta forza. Siamo anche stati sfortunati, se però andiamo a vedere come si era messa la partita, potevamo anche perdere. C’è un po’ di stanchezza, oggi non sarebbe difficile trovare alibi, ma è anche mancata la cattiveria negli ultimi metri”. Ecco invece il parere del mister degli emiliani, Beppe Iachini, che si è così espresso alla Rai: "Oggi per noi a livello fisico era una partita molto dispendiosa. Il Milan ha qualità e dovevamo fare una prestazione più attenta. La squadra non ha rinunciato ad attaccare e ci siamo riusciti. Ad un certo punto le nostre fatiche le abbiamo pagate. In questo senso abbiamo finito la gara prima in dieci e poi in nove".

