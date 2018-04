Video/ Napoli Chievo (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata)

Video Napoli Chievo (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata di Serie A. Gli azzurri si salvano al Bentegodi con le reti di Milik e Diawara.

09 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Napoli Chievo (LaPresse)

Il Napoli ribalta il match negli ultimi cinque minuti di gioco grazie alle reti siglate da Milik e Diawara in pieno recupero. La compagine clivense era andata in vantaggio grazie a Stepinski e blindando il risultato con un super Sorrentino. Andiamo ora a scoprire i numeri del match per capire l'andamento dell'incontro. Possesso palla nettamente a favore del Napoli, 71% contro il 29% del Chievo. Undici le parate di Sorrentino di cui due decisive. Sono invece venticinque a tre i tiri totali a favore del Napoli con i tiri in porta che sono invece sono diciassette a due. Riguardo i singolo Insigne ha calciato cinque volte mentre Mertens ha creato quattro occasioni da gol. Massimo Gobbi ha recuperato nove palloni mentre Hamsik ha perso otto volte la palla. I numeri premiano ampiamente il Napoli che ha vinto con giusto merito.

LE DICHIARAZIONI

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport, queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "Abbiamo vinto una gara che strameritavamo di vincere. Sembrava una partita stregata. 23 tiri ad uno, 86 palle nell'area avversaria contro 5, ancora pali presi e palle-gol sbagliate. Pur facendo bene la squadra non stava arrivando al risultato. Il finale poi ha dato una logica a ciò che s'era visto. Scudetto? Vogliamo vincere le singole partite. Oggi è stato così, stavamo subendo una ingiustizia per i numeri e alla fine abbiamo avuto la meglio. Insigne nervoso? Mi sembra abbia fatto una discreta partita. Siamo in un momento in cui sbagliamo qualche scelta di troppo negli ultimi venti metri. La squadra crea tantissimo, ma l'ultima scelta non è la più felice in questo periodo. Ci sta però nell'ordine delle cose in un campionato così lungo. Che messaggio diamo? Quando entriamo in campo vogliamo vincere sempre, contro chiunque. Spesso ce la facciamo, a volte no, com'è logico. Stavamo subendo una ingiustizia in questa partita, la squadra ha fatto bene e macinato fino alla fine. Con il caldo non era semplice, ma questo è un buon segnale per le nostre condizioni. Sono felice per il pubblico. Il San Paolo era una bolgia, grande merito dunque va ai tifosi: Era quasi nell'area che dovesse finire così". Queste invece le dichiarazioni di Rolando Maran, tecnico del Chievo: "Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. A 30 secondi dalla fine anziché l'angolo si poteva dare il fallo di Koulibaly e staremmo parlando di un grande risultato, un'impresa. Invece è andata così, Diawara ha trovato l'unico spiraglio e andiamo a casa col rammarico. Ho tenuto le due punte in campo proprio per dare questo segnale, non far arrivare un messaggio sbagliato, ma di fronte c'era il Napoli che ci ha fatto correre tanto. Il gol vittoria non doveva starci, non doveva esserci tempo. C'è rabbia, amarezza, ma bisogna prenderci le risposte positive che ci sono state".

