Video/ Pro Vercelli Novara (0-0): highlights della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Pro Vercelli Novara (risultato finale 0-0): highlights e gol della partita, valida nella 34^ giornata di Serie B. Nulla di fatto nel derby piemontese, meglio i padroni di casa

09 aprile 2018 Fabio Belli

Video Pro vercelli Novara (LaPresse)

L’avrebbe vinto ai punti la Pro Vercelli questo derby piemontese di Serie B, terminato invece senza reti. Solo un piccolo passo avanti per le due squadre nella lotta salvezza in Serie B, un punto che a conti fatti fa sicuramente più comodo agli ospiti. Che creano però davvero poco dalle parti di Pigliacelli, mentre la Pro Vercelli le occasioni che ha, in un match che ci mette comunque un po’ a decollare. Al 19’ Pigliacelli salva bene su Maniero, ma la prima vera occasione da gol arriva al 24’ per la Pro Vercelli, un insidioso tiro cross che scavalca Montipò ma si stampa sul palo. Al 34’ padroni di casa ancora vicini al gol con Raicevic, che supera con un pallonetto il portiere del Novara ma vede il pallone terminare alto.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non cambia il copione del match, con il Novara se possibile ancor più attento in fase di contenimento ed esaltato da un Montipò insuperabile nelle uscite, e che al 16’ sventa il gol dei padroni di casa con una gran botta mancina di Mammarella che sembrava destinata sotto l’incrocio dei pali. Il Novara tenta qualche ripartenza e impegna Pigliacelli con Puscas, ma alla mezz’ora della ripresa rischia ancora di capitolare con un diagonale di Morra che non chiude bene l’angolo di un soffio, col pallone che esce appena a lato alle spalle di Montipò. Si chiude con un blando tentativo di Orlandi per gli ospiti nel recupero, ma il risultato non si smuove dallo zero a zero fino al triplice fischio finale.

