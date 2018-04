Video/ Real Madrid Atletico Madrid (1-1): highlights e gol della partita (Liga, 31^ giornata)

Video Real Madrid Atletico Madrid (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata di Liga. Griezmann trova il pari per gli ospiti al Camp Nou.

09 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Real Madrid Atletico Madrid (LaPresse)

Allo Stadio Santiago Bernabeu, nel derby della capitale spagnola, il Real Madrid non va oltre un pareggio per 1 a 1 contro l'Atletico Madrid. Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita creando diverse opportunità interessanti con Cristiano Ronaldo e Varane, oltre a colpire un palo sfortunato con Marcelo nel finale di frazione al 42'. Nel secondo tempo le merengues confermano quanto di buono fatto vedere in precedenza sbloccando la situazione per merito del gran tiro di Cristiano Ronaldo, capitalizzando il lancio di Bale dalla sinistra al 53'. I biancorossi non demordono e reagiscono immediatamente fino a trovare il quasi subito il pareggio al 57' con Griezmann, bravo a ribadire in rete il pallone di Vitolo respinto corto da Keylor Navas su un'incertezza della sua difesa. L'attaccante francese, così come aveva fatto Koke al 59', fallisce poi il possibile sorpasso al 61' ed i tentativi sul fronte opposto di Bale, il subentrato Modric e Sergio Ramos vengono prontamente respinti dall'ottimo portiere colchoneros Oblak quando indirizzati verso la sua porta. Il punto conquistato consente all'Atletico Madrid di mantenersi tranquillamente al secondo posto ora a quota 68 mentre il Real Madrid non riesce ad accorciare le distanze mantenendo il distacco in terza posizione con 64 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Real Madrid, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 69%, avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto. Impressionante la superiorità dei blancos in fase offensiva: 11 a 2 il conteggio dei corner ed addirittura 30 a 9 nel computo delle conclusioni totali, delle quali però solo 8 a 5 destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Atletico è stata la squadra più fallosa a fronte del 17 a 12 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro Javier Estrada Fernandez ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Kroos e Lucas Vazquez da un lato, Vitolo, Thomas e Lucas Hernandez dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO REAL MADRID ATLETICO MADRID (1-1): HIGLHIGHTS E GOL DELLA PARTITA

