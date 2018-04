Video/ Reggina Lecce (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata)

Il Lecce espugna il Granillo battendo la Reggina 0-1 grazie a un gol di Mancosu nel primo tempo. Vittoria preziosa per i giallorossi, soprattutto in virtù del fatto che la Virtus Francavilla ha superato il Trapani 2-0. La Reggina giocherà il prossimo 15 aprile alle 14.30 a Bisceglie. Lecce impegnato, sempre il 15 aprile alle 14.30, nel match casalingo contro il Fondi.

SINTESI PRIMO TEMPO

Maurizi schiera la Reggina con il 3-5-2. Tra i pali Cucchietti, in difesa Gatti, Ferrari e Laezza. A centrocampo da destra verso sinistra Hadžiosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla e Armeno. In attacco Tulissi e Bianchimano. Liverani risponde con il 4-3-1-2. In porta Perucchini, linea difensiva composta da Lepore, Cosenza, Marino e Ciancio. In mediana Armellino, Arrigoni e Mancosu. In avanti Costa Ferreira in supporto della coppia Saraniti-Di Piazza. Arbitra l'incontro il Signor Matteo Proietti di Terni. Primo affondo del Lecce: lancio lungo di Lepore alla ricerca di Matteo Di Piazza. Provvidenziale l'intervento in uscita da parte dell'estremo difensore reggino, Cucchietti. Come prevedibile, sono i giallorossi a fare la partita. Calcio d'angolo battuto corto per Lepore che mette il pallone in mezzo per la testa di Saraniti che impatta il pallone spedendolo fuori. Il risultato si sblocca all'11esimo. Lavoro perfetto di Costa Ferreira per Di Piazza che dalla sinistra fa partire un cross basso in area di rigore. Impreciso Laezza che respinge malamente il pallone consegnandolo a Mancosu che da pochi metri non sbaglia e fa 0-1. Arriva subito la risposta della Reggina con Mezavilla che dal limite dell'area calcia in porta. Pallone che però finisce fuori. Al 14esimo i salentini trovano ancora la rete ma questa volta l'arbitro annulla. Dopo una serie di batti e ribatti in area, il pallone arriva a Matteo Di Piazza che batte Cucchietti a tu per tu. È tutto fermo però: il calciatore del Lecce è in off-side per il direttore di gara. Reggina in crisi. Ancora Di Piazza scatenato. Calcia da posizione defilata impegnando Cucchietti con una parata super. Timidi segnali di ripresa da parte degli amaranto. Fallo in attacco di Tulissi che prova la sforbiciata in area, colpendo però l'estremo difensore giallorosso. Al 26esimo il pubblico amaranto rumoreggia per un possibile tocco di mano di Cosenza in area di rigore. L'arbitro lascia proseguire. Cresce la tensione in campo, specialmente tra i giocatori amaranto che spesso discutono con il direttore di gara. Continua il pressing della Reggina che cerca il gol del pareggio. Lancio lungo per Bianchimano che però è oltre tutti i difensori giallorossi. Fuorigioco. Fraseggio interessante del Lecce tra Lepore e Armellino che triangolano alla perfezione, con quest'ultimo che serve Mancosu che dai trenta metri prova il tiro che si spegne alto sopra la traversa. Sterile possesso palla dei giallorossi che difendono il vantaggio senza forzare la giocata. Pressing finale dei giocatori amaranto che cercano uno spazio per incunearsi nella difesa giallorossa senza però riuscire a trovare spazio per concludere. Ammonito nel finale di Mezavilla. Era diffidato e salterà la prossima gara. Giallo pure per Di Piazza. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi 22 di inizio match. Lancio lungo di La Camera alla ricerca di Bianchimano. Sbagliata, però, la misura del lancio che finisce abbondantemente fuori. Chance per la Reggina. Calcio d'angolo dalla sinistra, col pallone che schizza sul secondo palo dove c'è Bianchimano che si coordina in rovesciata. Palla che finisce alta sopra la traversa. Poco dopo c'è un calcio di punizione per la Reggina da posizione defilata. La Camera alla battuta prova direttamente il tiro in porta, con la palla che finisce abbondantemente fuori. Tripla sostituzione effettuata dai giallorossi: escono Di Piazza, Costa Ferreira e Saraniti, entrano Caturano, Dubickas e Legittimo. Fallo di Cosenza a centrocampo su Bianchimano. Intervento troppo irruento, punizione per gli amaranto. Ammonito Lepore al 62esimo. Sostituzione per la Reggina: fuori Tulissi, dentro Sparacello. Al 65esimo bella triangolazione tra Dubickas e Mancosu, con quest'ultimo che si trova a tu per tu con Cucchietti, ma spreca tutto calciando a lato. Replica la Reggina. Cross di La Camera troppo lungo: palla che finisce comoda tra le braccia di Perucchini. Il Lecce al 68esimo ha una ghiotta occasione. Azione personale di Mancosu che arriva al limite dell'area e calcia. Palla che però finisce in curva. Ammonito Hadziosmanovic. Doppia sostituzione effettuata da Maurizi: escono Giuffrida e Mezavilla, entrano Marino e Provenzano. Pressing degli amaranto che, non trovando spazi, provano con alcuni lanci lunghi. Dalla destra Lepore prova a crossare il pallone in mezzo, ma non ci sono giocatori del Lecce. Palla che scivola fuori. I padroni di casa hanno la chance giusta per pareggiare al 78esimo: Bianchimano si trova a tu per tu con Perucchini che chiude ogni spazio in tuffo e salva il risultato. Intervento miracoloso. Doppia sostituzione per la Reggina: fuori Bianchimano e Hadziosmanovic, entrano Sciamanna e Bezziccheri. Ammonito Caturano. Poco dopo Legittimo salva il risultato, con una scivolata in prossimità della linea della porta, allontanando il pallone. Calcio di punizione dalla destra con Sciamanna che calcia in porta e ancora una volta c'è Legittimo che salva sulla linea.

