Video/ Sudtirol Fano (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata)

Video Sudtirol Fano (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Biancorossi avanti con le reti di Fink e Tait.

Il Sudtirol vince 2-0 in casa contro il Fano. Decidono i gol di Fink e Tait nel primo tempo. Prima dell’intervallo, il Fano perde la testa: espulso Soprano e rigore causato. Dal dischetto Costantino si fa parare la conclusione e nella ripresa i tirolesi amministrano senza problemi. Padroni di casa che in classifica rimangono fermi a quota 47 punti, tallonati proprio dal Rende che arriva a 46. Prossimo turno col Matera impegnato a Francavilla Fontana contro la Virtus, Rende in casa contro la Casertana.

SINTESI PRIMO TEMPO

Zanetti schiera il Sudtirol con il 3-5-2. Tra i pali Offredi, in difesa Erlic, Sgarbi e Frascatore. A centrocampo da destra verso sinistra Tait, Broh, Berardocco, Fink e Zanchi. In avanti Gyasi e Costantino. Modulo speculare per il Fano. In porta Thiam, difeso da Sosa, Magli e Soprano. Fascia destra con Pellegrini, in mezzo al campo Lazzari, Danza e Gaspari, a sinistra Melandri. In attacco Troianiello e Germinale. Arbitra il match il signor Gino Garofalo di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Luca Testi di Livorno. Sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi. Apertura di Danza sull'out di sinistra per Germinale che controlla elegantemente col petto. Da distanza siderale, l'attaccante esplode un destro poderoso che costringe alla respinta di pugni il portiere Offredi, ottima chance per il Fano con questo tentativo dai 25 metri. Risponde il Sudtirol. Da corner è Tait a staccare per ultimo dopo una deviazione involontaria di un difensore del Fano. Non si fa scomporre Thiam che blocca in presa da distanza ravvicinata. Al 17esimo i padroni di casa passano in vantaggio. Tutto nasce da un'azione iniziata da Broh che scappa in velocità sulla sinistra. Il cross del centrocampista cerca Costantino in area di rigore ma l'attaccante ha un contrasto con un avversario su cui l'arbitro fa ampi gesti: "non è rigore". L'azione però non è finita e Thiam, uscito fuori dai pali per intercettare il movimento di Costantino, lascia la porta sguarnita proprio mentre la palla, attraverso un rimbalzo, tornava al centro dell'area dove situava tutto solo Fink per la deviazione a rete. Ci riprova Danza. Altra conclusione dalla distanza da parte del centrocampista granata che colpisce di controbalzo la sfera dopo una respinta di testa di Sgarbi. Conclusione che non passa lontano dall'incrocio dei pali, vigile però Offredi sulla traiettoria. Espulso un membro della panchina del Fano per proteste dopo un contrasto sulla fascia tra Frascatore e Pellegrini. Risponde il Sudtirol. Conclusione di sinistro dalla distanza da parte del regista del Sudtirol. Palla che passa non lontana dalla traversa, vigile Thiam. Rimessa dal fondo per il Fano. Al 40esimo i locali raddoppiano. Azione sulla sinistra di Fink che mette in mezzo un traversone. Prova a controllare Gyasi, fallendo. La sfera rimpalla su un giocatore granata prima di finire, sul limite dell'area, tra i piedi di Tait che tira in porta: rete del Sudtirol con una deviazione fortuita da parte di un avversario. Il Fano perde la testa. Fallo da ultimo uomo da parte di Soprano nei confronti di Costantino, partito in solitaria verso l'area di rigore dopo il lancio di Berardocco. Rigore. Ci prova Costantino dagli 11 metri ma Thiam para. Si va a riposo sul 2-0.

SINTESI SECONDO TEMPO

Tripla sostituzione per il Fano: escono Troianiello, Gaspari e Melandri, entrano Eklu, Lanini e Rolfini. Ammonito Berardocco. Ostruzione da parte del centrocampista del Sudtirol che non consente al Fano di battere un calcio di punizione a centrocampo. Entra in campo Bertoni nel Sudtirol. Prenderà il posto di Berardocco. Cambia il Sudtirol: dentro Heatley Flores, Berardi, Cia per Costantino, Broh e Fink. Ammonito Lanini. Al 62esimo Germinale sfiora il gol. Colpo di testa del centravanti che dal vertice opposto dell'area piccola non riesce ad indirizzare a rete. Grande occasione Fano, si riparte con una rimessa dal fondo per il Sudtirol. Cambio Fano: esce il numero 5 Danza per Varano a centrocampo. Espulso Gattari all'80esimo. Il difensore del Fano viene espulso direttamente dalla panchina a causa, evidentemente, di qualche parolina di troppo nei confronti del direttore di gara. Conclusione dal limite di Lanini, ribattuta dalla difesa del Sudtirol. Cambio tra le fila del Fano. Esce Lazzari, al suo posto King Udoh. Esce invece Gyasi nelle fila del Sudtirol. Entra al suo posto Candellone. Pericoloso nel finale il Sudtirol. Corner che crea imbarazzi alla difesa granata. L'azione termina con un tentativo dalla distanza di Berardi, ribattuto sul nascere dalla difesa avversaria.

