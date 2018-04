Video/ Udinese Lazio (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata)

Video Udinese Lazio (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie A. Alla Dacia Arena friulani rimontati e giunti all'ottava sconfitta di fila

09 aprile 2018 Fabio Belli

Video Udinese Lazio (LaPresse)

Importantissimo successo per la Lazio alla Dacia Arena di Udine: i biancocelesti approfittano dei passi falsi di Roma e Inter e riagganciano il terzo posto con una vittoria in rimonta contro i friulani, che non riescono ad evitare l’ottava sconfitta consecutiva e si ritrovano ora con soli sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La Lazio appare un po’ stanca nelle battute iniziali della partita, e l’Udinese ne approfitta con una partenza a ritmi alti ed il gol del vantaggio che arriva al 13’: gran discesa di Larsen sulla destra e cross per la testa di Lasagna, che anticipa Bastos e deposita alle spalle di Strakosha. Il gol subito però scuote la Lazio che prima dell’intervallo ha già ribaltato la partita. Prima una grande invenzione di Felipe Anderson innesca Lulic, che svirgola in area ma vede irrompere sulla sua traiettoria Immobile, che si conferma più che mai capocannoniere del campionato segnando da vero opportunista.

LUIS ALBERTO, GOL DA TRE PUNTI

Poi arriva il gol di Luis Alberto, servito in area in profondità da Immobile che si trasforma in rifinitore, appoggiando per il compagno di squadra. Nella ripresa la Lazio gestisce al meglio il vantaggio, con Inzaghi che rinuncia progressivamente a Lulic, Luis Alberto e Immobile, mentre Oddo prova a scuotere i suoi con l’ingresso di De Paul. Marusic sfiora il tris, ma allo scadere Jankto ha sulla testa il pallone del 2-2, che finisce di poco fuori. E’ però anche l’unica vera occasione da gol per la Lazio, che festeggia meritatamente una vittoria fondamentale per la classifica: la Lazio adesso è terza in attesa di un derby che a questo punto vale tantissimo per le sorti della squadra biancoceleste e di quella giallorossa, con l'Inter che spera ovviamente di approfittarne per rilanciarsi in chiave qualificazione alla Champions League.

UDINESE LAZIO, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

