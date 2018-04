Video / Venezia Brescia (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Venezia Brescia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida nella 34^ giornata di Serie B. Colpaccio della Leonessa tra le mura del Penzo.

09 aprile 2018 Fabio Belli

Video Venezia Brescia (LaPresse)

Sconfitta beffarda per il Venezia in casa contro il Brescia, con le Rondinelle che piazzano un importantissimo colpaccio sul campo dei lagunari. Vittoria che porta il Brescia a quota 41 punti in classifica, a 5 lunghezze dalla zona play out. Il Venezia manca invece l’opportunità per staccare il Cittadella al settimo posto in classifica, la squadra di Pippo Inzaghi resta in zona play off, ma nelle ultime tre partite di campionato ha raccolto soltanto un punto. Il Venezia parte bene e va vicinissimo al vantaggio al 23’, con una conclusione di Pinato che sembra a colpo sicuro, ma viene respinta da un compagno di squadra, Geijo. La doccia fredda per i lagunari arriva al 34’: calcio d’angolo battuto da Spalek e Andrea Caracciolo svetta di testa: la specialità dell’”Airone”, che porta avanti le Rondinelle.

INTERVALLO

Per il Venezia prima dell’intervallo c’è un tentativo su punizione di Garofalo di poco fuori, poi a inizio ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e trovano il pari al 20’: punizione scodellata in area da Garofalo, sponda di testa di Geijo e Modolo si inserisce sul secondo palo realizzando l’1-1. La gioia veneziana dura pochissimo: subito dopo Bisoli di testa tramuta in gol un cross di Ndoj, riportando avanti le Rondinelle. Quindi, Torregrossa si divora a centro area l’1-3 e il Venezia al 41’ va vicinissimo al pari con un colpo di testa di Geijo che scavalca Minelli: sembra fatta per i veneti, ma Somma trova il clamoroso salvataggio di testa che permette al Brescia di prendersi l’intera posta contro il Venezia.

