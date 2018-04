Wrestelmania 34/ Video, Cedric Alexander conquista la Cruiserweight Championship, superato Mustafa Ali

Wrestelmania 34, video: Cedric Alexander conquista la Cruiserweight Championship, superato Mustafa Ali. Decisiva la chiusura con un Lumbar Check. Incontro pieno di colpi di scena.

09 aprile 2018 Matteo Fantozzi

È stato un Wrestlemania 34 davvero pieno di emozioni con anche le donne che si sono affrontate. La Woman's Battle Royal è stato uno dei momenti più alti di tutta la competizione. Sembrava aver vinto Bayley che è stata invece scaraventata addirittura fuori dal ring da Naomi. L'ex campionessa di SmackDown infatti era rimasta ancora in gioco clamorosamente e alla fine è riuscita ad avere la meglio in questa splendida Battle Royal dedicata alla categoria femminile. Lo spettacolo di certo non è mancato con tante wrestler di livello presenti come Natalya e la Riott Squad. Bayley dovrà recriminare molto per questa vittoria sfumata all'ultimo, si era presentata sul ring insieme a Shasha Banks con la quale in questa edizione di Wrestelmania ha deciso di partecipare in coppia. Sicuramente abbiamo vissuto molte emozioni, staremo a vedere quali saranno gli altri nomi dei vincitori delle varie categorie.

CEDRIC ALEXANDER CONQUISTA LA CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP

Si è disputato uno splendido Wrestelmania 34 con tantissimi colpi di scena. Si è imposto con grande personalità Cedric Alexander che contro Mustafa Ali ha vinto la Cruiserweight Championship. Il colpo di grazia arriva tramite la famigerata Lumbar Check che consegna al ragazzo il secondo match del Kickoff, ritirando quella cintura che era vacante visto l'allontanamento dalla WWE di Enzo Amore. Cedric Alexander è un wrestler classe 1989 che è sotto contratto da diversi anni con la WWE. Ha militato in passato anche nella ROH Ring of Honor. Sicuramente è un wrestler preparato e considerato tra i maggiori talenti del momento. La grande vittoria a Wrestlmania gli consegna prestigio e una grandissima emozione che lo rendono pronto a vivere ancora da protagonista altre gare dove potrà dimostrare di avere un grandissimo talento. Per lui si aprono dunque le porte del mondo della WWE in maniera definitiva.

