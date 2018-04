Avellino Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino-Cittadella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 12.30.

Avellino-Cittadella, partita che verrà diretta dal signor Marini di Roma, si gioca martedì 1 maggio alle ore 12.30 e rappresenta il lunch match della trentanovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. L'ultima sfida casalinga in casa contro il Foggia era una sorta di spareggio play off per il Cittadella. Spareggio vinto, con i veneti che si sono portati a sette punti di distanza dai satanelli, sufficiente per brindare alla post season. Da decidere in che posizione arrivarci, visto che dal Parma secondo al Perugia ottavo, al momento ci sono solo cinque punti di distanza. Cinque sono anche le lunghezze che separano il Cittadella dalla seconda piazza, vincere ad Avellino significherebbe poter sognare ancora una clamorosa promozione diretta, ma inguaierebbe molto l'Avellino che al momento divide la piazza che costerebbe i play out con il Novara.

Dopo due sconfitte contro Frosinone e Palermo, gli irpini sono tornati a muovere la classifica pareggiando sul difficile campo del Carpi. Ma la situazione è complessa, serve un cambio di passo per allontanarsi dalle sabbie mobili. In Serie B la classifica è altrettanto corta in coda rispetto a quanto lo è in vetta. Basti pensare che Ternana e Pro Vercelli, all'ultimo posto, hanno solo quattro punti in meno rispetto ad Avellino e Novara, e una delle due otterrebbe al momento la salvezza diretta. L'Avellino non ha trovato però il giovamento sperato dal cambio di allenatore, l'arrivo di Foscarini (ex illustre del Cittadella, peraltro) al posto di Novellino non ha fatto accelerare la squadra. Dall'altra parte per il Cittadella centrare i play off per il secondo anno consecutivo sarebbe fondamentale, sarà importante provare a blindarli ma soprattutto presentarsi partendo dalla miglior posizione possibile in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Avellino Cittadella si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it, e attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CITTADELLA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa irpini scenderanno in campo con il romeno Radu tra i pali, il belga Ngawa, Migliorini e e Moretti in difesa (mancherà lo squalificato Marchizza, espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta disputata dagl irpini a Carpi). L'albanese Vajushi coprirà la corsia laterale di destra e Molina la corsia laterale di sinistra, mentre a centrocampo si muoveranno per vie centrali Di Tacchio, Gavazzi e De Risio. In avanti, ci sarà lo spagnolo Asencio a far coppia con Ardemagni. Risponderà il Cittadella con Alfonso estremo difensore, Salvi impiegato in posizione di terzino destro e Benedetti impiegato in posizione di terzino sinistro, con Adorni e Varnier centrali della retroguardia. Il terzetto titolare di centrocampo sarà composto da Iori, Bartolomei e Lora, mentre Schenetti sarà il trequartista, di supporto a Vido e all'ivoriano Kouame.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, l'Avellino allenato da Foscarini giocherà con 3-5-2, mentre il Cittadella di Venturato risponderà con un 4-3-1-2. Nel match d'andata di questo campionato, due a due tra Veneti e irpini, con gol di Chiaretti e Iori su rigore per i padroni di casa e doppietta di Laverone per i biancoverdi. La partita, giova ricordarlo, ebbe un epilogo incredibile, rigore del tre a uno sbagliato da Litteri per il Cittadella, e pari irpino sul capovolgimento di fronte. Il 20 settembre 2016, nell'ultimo precedente disputato tra le due squadre ad Avellino, vittoria veneta firmata da Arrighini (fu Ardemagni in quell'occasione a sbagliare poco prima un rigore per i biancoverdi). L'ultima vittoria irpina in casa contro il Cittadella risale al 29 marzo 2014, uno a zero con gol decisivo messo a segno da Castaldo a metà ripresa.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono gli irpini favoriti, col successo interno quotato 2.35 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.25 la quota relativa al pareggio e la quota per il successo veneto in trasferta viene invece proposta a 3.20 da William Hill. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 propone a 2.04 la quota dell'over 2.5 e a 1.75 la quota dell'under 2.5.

