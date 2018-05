Brescia-Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia-Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Brescia-Frosinone, LaPresse

Brescia-Frosinone, diretta dal signor Marinelli di Tivoli, martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Sfida delicata per entrambe le formazioni. Dopo essere andato ko a Salerno in una partita rocambolesca, ma vinta quattro a due dai campani, il Brescia ha visto ridursi a cinque le lunghezze di distanza dalla zona play out. Un margine ancora rassicurante, ma l'impressione è che una nuova sconfitta potrebbe mettere potenzialmente nei guai le Rondinelle in vista delle ultime tre giornate di campionato. Allo stadio Rigamonti però arriverà un Frosinone ormai con l'acqua alla gola nella lotta promozione. Perdendo a Cesena sabato scorso, la squadra di Longo ha mancato una grandissima occasione per riprendersi il secondo posto, considerando le contemporanee sconfitte di Palermo e Parma. Soprattutto, Venezia e Bari tallonano i ciociari a due lunghezze di distanza.

Nella bagarre d'altra classifica, il Frosinone potrebbe dunque trovarsi a dover disputare anche il primo turno dei play off, prospettiva che sembrava improbabile fino a qualche settimana fa, quando i ciociari sembravano in pole position per la promozione diretta alle spalle dell'Empoli capolista. Il trend del Frosinone è ormai questo da tempo, nelle ultime quindici partita di Serie B i ciociari sarebbero dodicesimi con diciannove punti, nove in meno di Venezia e Perugia nello stesso periodo, otto in meno del Parma e addirittura diciotto in meno rispetto l'Empoli, che non per niente è stato l'unico a mantenere il passo da Serie A. Anche il Brescia ha fatto meglio nelle ultime quindici sfide, quattro punti in più, e il Frosinone dovrà tenerne conto considerando anche la tradizione negativa sul campo delle Rondinelle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Brescia Frosinone si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FROSINONE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Rigamonti di Brescia. I padroni di casa lombardi scenderanno in campo con Minelli in porta, Coppolaro sull'out difensivo di destra e il brasiliano Curcio sull'out difensivo di sinistra, mentre Somma e Lancini formeranno la coppia di difensori centrali. Ndoj, Tonali e lo svizzero Martinelli si muoveranno a centrocampo alle spalle di Bisoli, che sarà schierato come trequartista. In attacco, ci sarà spazio per Andrea Caracciolo e il nigeriano Okwonkwo, che dovrebbe essere preferito a Torregrossa sul fronte offensivo. Risponderà il Frosinone con Vigorito in porta e una difesa a tre composta da Brighenti, Torrenova e lo sloveno Krajnc. Mirko Gori, l'ivoriano Kone e Maiello saranno i centrali di centrocampo, mentre sulle fasce saranno schierati Matteo Ciofani a destra e Beghetto a sinistra. In attacco, confermato il tandem Ciano-Dionisi.

TATTICA E PRECEDENTI

Il Brescia di Boscaglia sarà schierato tatticamente con il 4-3-1-2, mentre il Frosinone allenato da Longo risponderà con un 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato, il Frosinone ha battuto il Brescia con un secco due a zero, grazie alle reti messe a segno da Citro e Dionisi, un gol per tempo. Stesso punteggio, ma in favore del Brescia, nell'ultima sfida disputata allo stadio Rigamonti tra le due formazioni, con le Rondinelle che si imposero con le reti di Morosini e Andrea Caracciolo. Il Frosinone da quando ha raggiunto il palcoscenico della Serie B per la prima volta, nel 2006, ha affrontato per sei volte il Brescia in trasferta, perdendo cinque volte su sei, nonché andando ko nelle ultime quattro sfide disputate al Rigamonti. Unico risultato utile, il pari per due a due del 25 maggio 2008.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i ciociari favoriti per l'affermazione in trasferta, con la quota per il successo esterno fissata a 2.40 da William Hill, mentre Snai alza fino a 3.30 la quota per l'eventuale successo interno delle Rondinelle e Bet365 offre a 3.39 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet propone a 2.02 la quota dell'over 2.5 e a 1.70 la quota dell'under 2.5.

