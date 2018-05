Carpi-Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Empoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Carpi-Empoli, LaPresse

Carpi-Empoli, diretta dal signor Balice di Termoli, martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. La partita del Cabassi sulla carta non sembra offrire particolari stimoli. Da una parte arriverà in Emilia un Empoli reduce dai festeggiamenti per una Serie A riconquistata dopo appena un anno di assenza. Dall'altra un Carpi che si trova a sette punti di distanza dai play off, e che dopo l'ultimo pareggio interno contro l'Avellino sembra aver messo da parte le speranze di partecipare alla post season. L'Empoli di Andreazzoli si è dimostrata di gran lunga la squadra migliore in un campionato cadetto in cui le altre grandi, o presunte tali, hanno dimostrato tentennamenti pesanti. Palermo, Parma, Frosinone, sono invischiate in una lotta punto a punto appassionante, ma frutto di una mancanza di continuità sorprendente.

Dall'avvento di Andreazzoli in panchina, l'Empoli ha invece trovato il passo della schiacciasassi, riuscendo a trovare un'impressionante serie di ventiquattro risultati utili consecutivi in campionato. E la promozione in Serie A è arrivata con quattro giornate d'anticipo, meritatissima e capace di cancellare la delusione della rocambolesca retrocessione di un anno fa. Dall'altra parte, il Carpi tale continuità non l'ha mai trovata, e lo strappo delle squadre al confine della zona play off come Venezia, Perugia e Cittadella è stato decisivo per veder staccati gli emiliani dalla lotta per la Serie A. L'anno scorso i play off portarono i biancorossi a perdere la massima serie nella finalissima contro il Benevento, stavolta probabilmente nella post season il Carpi sarà costretto a stare a guardare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Carpi Empoli si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI EMPOLI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Cabassi di Carpi. I padroni di casa lombardi scenderanno in campo con Colombi in porta e una difesa a tre composta da Ligi, Brosco e Poli. Schierati dal primo minuto al centro della mediana ci saranno il senegalese Mbaye, lo sloveno Jelenic e Verna, mentre il tedesco Pachonik si muoverà sulla fascia destra e Pasciuti sarà invece l'esterno laterale mancino. Sabbione sarà invece il trequartista, di sostegno all'unica punta di ruolo schierata dagli emiliani, Melchiorri. Risponderà l'Empoli con il portiere brasiliano Gabriel alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Di Lorenzo, Maietta, l'albanese Veseli e Luperto. A centrocampo spazio a Castagnetti, il bosniaco Krunic e l'algerino Bennacer nel terzetto titolare, mentre Donnarumma e l'altro sloveno Zajc giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle del terminale offensivo della formazione toscana, Caputo.

TATTICA E PRECEDENTI

Confermati i moduli tattici con i quali le due squadre hanno affrontato le ultime sfide di campionato, 3-5-1-1 per il Carpi allenato da Calabro, 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' per l'Empoli guidato in panchina da Andreazzoli. Nel match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Castellani di Empoli, azzurri vincenti di misura, uno a zero firmato da un calcio di rigore trasformato da Donnarumma a fine primo tempo. L'ultimo precedente in casa del Carpi tra le due formazioni risale al 25 aprile 2016, quando entrambe militavano in Serie A: match deciso in favore degli emiliano da un gol di Kevin Lasagna, che firmò l'uno a zero finale. Ultima vittoria dell'Empoli in casa del Carpi datata 14 settembre 2013, doppietta di Tonelli con un gol per tempo.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i toscani favoriti per l'affermazione in trasferta, con la quota per il successo esterno fissata a 2.38 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 3.39 la quota per l'eventuale successo interno degli emiliani e Snai offre a 3.15 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic propone a 2.10 la quota dell'over 2.5 e a 1.65 la quota dell'under 2.5.

