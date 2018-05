Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (volley, finale scudetto gara-4)

Diretta Civitanova Perugia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita dell'Eurosuole Forum. Gara-4 della finale scudetto di volley maschile, match point per gli umbri

01 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Civitanova Perugia, gara-4 finale scudetto (da facebook.com/LUBEVOLLEY)

Civitanova Perugia, che verrà diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Fabrizio Pasquati, si gioca all’Eurosuole Forum: alle ore 18:00 di martedì 1 maggio rappresenta gara-4 della finale scudetto di volley maschile, Serie A1 2017-2018. E’ il primo match point per la Sir Safety, perchè si gioca al meglio delle cinque partite: se gli umbri dovessero espugnare il parquet marchigiano conquisterebbero il primo storico scudetto della loro storia, in caso contrario invece si tornerà al PalaEvangelisti per gara-5 chde deciderà quale delle due squadre si laureerà campione d’Italia. Dunque per la Lube ci sono ben pochi margini di errore: bisogna vincere e mantenere accese le speranze, si punterà ovviamente sul sostegno del pubblico locale in un palazzetto che sarà pieno e pronto a fare la sua parte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Civitanova Perugia sarà trasmessa come di consueto dalla televisione di stato: anche gara-4 della finale scudetto sarà in diretta tv su Rai Sport, che ha il suo corrispettivo in Rai Sport + ed è visibile anche in alta definizione avendo un televisore adatto allo scopo; naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, basterà infatti visitare il sito www.raiplay.it avendo a disposizione un dispositivo mobile come un PC, un tablet e uno smartphone.

I RISULTATI

Se Civitanova è ancora viva, lo deve alla grande reazione di gara-2: sotto di due set in casa e con le spalle al muro, la Lube ha finalmente trovato la giusta intensità e continuità per attaccare l’avversario e si è presa una vittoria fondamentale per continuare a sperare. Spinta da Tsvetan Sokolov, autore di 24 punti, la squadra marchigiana non è però riuscita a trovare inerzia e continuità nella serie: tornata al PalaEvangelisti è caduta con lo stesso punteggio con il quale aveva ceduto in gara-1, questa volta trovandosi sotto di due set e abbozzando solo parzialmente la rimonta nel terzo parziale. Se vogliamo dirla tutta, la serie ha un andamento che sembra netto: Perugia appare superiore a una Civitanova che ha dimostrato come sempre di essere una grande squadra, ma che forse in questa stagione ha qualcosa meno dell’avversaria.

Questo almeno per quanto riguarda l'ambito nazionale, visto che come sappiamo la Final Four di Champions League - ormai imminente per entrambe le squadre - potrebbe regalare un’altra storia; per il momento Perugia resta avanti nel punteggio, il match point a disposizione può essere una grande occasione per chiudere anzitempo e presentarsi al grande appuntamento internazionale con tutto l’entusiasmo dalla propria parte, lasciando invece la Lube a rimuginare su un secondo posto che certamente porterà rammarico. Staremo a vedere: ci aspettiamo di tutto in una partita del genere.

© Riproduzione Riservata.