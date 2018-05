Cremonese-Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cremonese-Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Cremonese-Novara, LaPresse

Cremonese-Novara, diretta dal signor Abbattista di Molfetta, martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Dopo l'eccellente girone d'andata disputato, la Cremonese non si sarebbe certo aspettata di dover vivere la sfida contro il Novara come uno scontro salvezza. Per i grigiorossi però, nonostante il cambio di allenatore con il mister della promozione, Tesser, sostituito da Mandorlini, la crisi non è finita. La Cremonese non vince dallo scorso 20 gennaio, unica vittoria della compagine lombarda in questo 2018. Uno a zero al Parma in quell'occasione, poi nelle successive sedici partite sono arrivati otto pareggi e otto sconfitte, che hanno fatto pericolosamente scivolare indietro i grigiorossi in classifica. Dopo l'ultimo ko subito sabato scorso in casa dello Spezia, la Cremonese si trova ad avere due soli punti di vantaggio dal quintultimo posto, ovvero dalla zona play out.

Piazza attualmente occupata proprio dal Novara, in coabitazione con l'Avellino. Questo dopo il buon punto conquistato dai piemontesi nell'ultimo turno di campionato in casa di un Empoli già immerso nella festa per la promozione in Serie B. Nelle ultime cinque partite il Novara ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte, la squadra allenata da Di Carlo non vince a sua volta dallo scorso 30 marzo, nell'impegno casalingo contro il Cesena. Non un digiuno da record come quello della Cremonese, ma sicuramente allo stadio Zini si troveranno di fronte due squadre che stanno attraversando un momento di difficoltà: chi dovesse uscire sconfitto dal campo, rischia di vivere un finale di campionato a dir poco da batticuore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Cremonese Novara si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NOVARA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Zini di Cremona. I padroni di casa grigiorossi scenderanno in campo con il kosovaro Ujkani a difesa della porta, Cinaglia sull'out difensivo di destra e Renzetti sull'out difensivo di sinistra, mentre Marconi e Canini saranno i due difensori centrali. Nel terzetto di centrocampo partiranno titolari Arini, Pesce e Cinelli, mentre nel tridente offensivo saranno schierati dal primo minuto Castrovilli, l'argentino Gomez Taleb e il ceko Macek. Risponderà il Novara con Montipò estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con il serbo Golubovic impiegato come terzino destro, Calderoni impiegato come terzino sinistro e una coppia di difensori centrali composta da Chiosa e dal danese Troest. A quattro anche la linea di centrocampo con Dickmann che sarà l'esterno laterale di destra e il senegalese Seck che sarà l'esterno laterale di sinistra, mentre lo spagnolo Orlandi e Sciaudone si muoveranno al centro della mediana. In attacco con Moscati ci sarà il romeno Puscas.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico tra il 4-3-3 di Mandorlini nella Cremonese e il 4-4-2 per il Novara allenato da Di Carlo. Il match d'andata di quest'anno, disputato allo stadio Silvio Piola di Novara, è terminato uno a uno con vantaggio grigiorosso di Scappini e pareggio piemontese al novantaquattresimo minuto ottenuto grazie ad un'autorete di Claiton. L'ultimo precedente a Cremona risale invece al campionato di Lega Pro, il 31 gennaio 2015 il Novara espugnò lo stadio Zini, uno a zero con rete decisiva messa a segno da Corazza. L'ultima vittoria della Cremonese in casa contro il Novara, sempre nel campionato di Lega Pro, risale al 17 maggio 2009, due a zero per i grigiorossi il risultato finale.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i grigiorossi favoriti per l'affermazione in casa, con la quota per il successo interno fissata a 2.25 da Betclic, mentre Eurobet alza fino a 3.65 la quota per l'eventuale successo esterno dei piemontesi e Bet365 offre a 3.10 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, William Hill propone a 2.50 la quota dell'over 2.5 e a 1.50 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.