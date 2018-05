Entella Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella-Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Entella-Ascoli, LaPresse

Entella-Ascoli è una partita che sarà diretta dal signor Pinzani di Empoli; in programma martedì 1 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. Sfida che avrà il sapore di un vero e proprio spareggio salvezza quella tra Entella e Ascoli. Le due squadre sono infatti appaiate al momento al quartultimo posto in classifica, e con il pari nel match d'andata in archivio, chi vincesse in questo scontro avrebbe anche lo scontro diretto favorevole. Il che significa che al momento una delle due squadre parteciperebbe ai play out e l'altra resterebbe fuori, costretta a retrocedere in Serie C. La lotta per la permanenza in cadetteria è però apertissima, con Novara e Avellino lontane solo una lunghezza, il Cesena due e la Cremonese tre, così come Ternana e Pro Vercelli, alle spalle di liguri e marchigiani, incalzano a soli tre punti di distanza.

Questo scontro diretto tra Entella ed Ascoli può dunque spalancare le porte del paradiso o dell'inferno per le due squadre, a seconda dell'esito finale. Nell'ultimo match disputato in campionato, l'Entella è uscita sconfitta di misura dal difficile campo di un Bari in piena lotta per la Serie A. Dall'altra parte l'Ascoli, dopo la fondamentale vittoria di Cremona, è riuscito a strappare un punto prezioso in casa rimontando un'altra pretendente alla massima serie, il Perugia. La capacità di non arrendersi mai sta diventando una cifra distintiva della formazione allenata da Serse Cosmi, chiamata ora a cercare l'acuto decisivo in casa di un'Entella che aveva vinto una fondamentale sfida contro la Pro Vercelli prima di cadere a Bari. Considerando anche le vittorie contro Cremonese e Ternana nelle settimane precedenti, i liguri si stanno dimostrando specialisti negli scontri diretti, e questo potrebbe essere un fattore decisivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Entella Ascoli si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 257 del satellite (Sky Calcio 7 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it e attivando in questo modo l'applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone (è possibile collegarne un massimo di due per ogni abbonamento).

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ASCOLI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa liguri scenderanno in campo con Iacobucci in porta e una difesa a tre con Pellizzer, Benedetti e Ceccarelli schierati titolari. Belli coprirà la fascia destra mentre l'albanese Aliji sarà l'esterno laterale macino. Nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Crimi, Troiano ed Ardizzone, mentre in avanti La Mantia farà coppia con Aramu. Risponderà l'Ascoli con Agazzi in porta e Mengoni, Padella e Cherubin schierati nella difesa a tre. Il senegalese Kanouté e il ghanese Addae saranno i centrali di centrocampo al fianco di D'Urso, mentre il romeno Mogos sarà l'esterno di fascia destra e Mignanelli l'esterno di fascia sinistra. In attacco, al fianco dell'uruguaiano Lores sarà schierato Monachello.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda lo scontro tattico tra le due formazioni, l'Entella di Aglietti e l'Ascoli di Cosmi saranno schierate con moduli speculari, 3-5-2 il modulo prescelto da entrambi gli allenatori. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, pareggio per uno a uno tra bianconeri e biancocelesti, vantaggio firmato da Clemenza per i padroni di casa e pari di Aramu allo scadere. Ultimo precedente tra le due formazioni a Chiavari, il 4 aprile 2017 con vittoria dell'Entella per due reti ad una, reti liguri di Troiano e Caputo su rigore dopo il momentaneo pareggio, sempre su rigore, di Cacia per i marchigiani. Da quando l'Entella ha esordito nel campionato di Serie B, l'Ascoli non ha mai portato via i tre punti da Chiavari.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i liguri favoriti per l'affermazione in casa, con la quota per il successo interno fissata a 2.25 da Snai, mentre Bet365 alza fino a 3.50 la quota per l'eventuale successo esterno dei piemontesi e William Hill offre a 3.10 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet propone a 2.20 la quota dell'over 2.5 e a 1.60 la quota dell'under 2.5.

