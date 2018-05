Foggia Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia-Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Foggia-Spezia, LaPresse

Foggia Spezia, diretta dal signor Di Martino di Teramo, si gioca martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00 e sarà una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. Il Foggia ha sette punti di svantaggio sulla zona play off, lo Spezia otto: a quattro giornate dalla fine del campionato di Serie B, questo rende sicuramente meno densa di significato la sfida tra le due compagini in questo turno infrasettimanale. Per i Satanelli il primo campionato di Serie B, a quasi vent'anni di distanza dall'ultimo, ha comunque portato una comoda salvezza diretta sicuramente encomiabile, considerando anche qualche problema giudiziario che ha investito il presidente rossonero. La squadra non si è fatta infuenzare ma ha puntato dritta verso la salvezza e poi anche verso i play off, perdendo l'occasione solo a causa degli ultimi risultati, vittoria sfuggita d'un soffio nel derby contro il Bari, e poi sconfitta in casa del Cittadella.

Decisiva questa per veder scappare i veneti proprio a sette punti di distanza, risultato che ha danneggiato anche lo Spezia che, pur mettendo a sua volta in ghiaccio il discorso salvezza, battendo in casa la Cremonese, ha visto svanire la possibilità di qualificarsi alla post season. Chi dovesse prevalere nello scontro diretto, manterrebbe quantomeno la speranza matematica dei play off: sicuramente per Foggia e Spezia l'esperienza di questa stagione è da archiviare comunque positivamente, considerando come detto lo status da neopromossi dei pugliesi e le difficoltà che i liguri hanno incontrato a inizio stagione, iniziando un nuovo ciclo sotto la guida del tecnico Fabio Gallo. Una scommessa vinta dalla società bianconera, che può puntare a consolidarsi e provare a tornare nei play off già nella prossima stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Foggia Spezia, in programma tra poche ore allo stadio Zaccheria, si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it; qui si potrà attivare l'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphnone.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SPEZIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Zaccheria di Foggia. I padroni di casa pugliesi scenderanno in campo con l'olandese Noppert tra i pali e una difesa a tre schierata con Camporese, Loiacono e Calabresi. A centrocampo, terzetto centrale formato da Agnelli, Greco e Deli, mentre Zambelli coprirà la corsia laterale di destra e Rubin la corsia laterale di sinistra. In attacco ci sarà invece Mazzeo a far coppia con Nicastro. Risponderà lo Spezia con Manfredini a difesa della porta, Masi schierato in posizione di terzino destro e Bolzoni in posizione di terzino sinistro, vista la squalifica dell'uruguaiano Walter Lopez, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo match interno dei liguri contro la Cremonese. I centrali di difesa saranno Terzi e Giani, mentre lo spagnolo Juande sarà affiancato da Pessina e Mora nel terzetto di centrocampo. De Francesco si muoverà invece da trequartista alle spalle di Marilungo e di Gilardino.

TATTICA E PRECEDENTI

A livello tattico, 3-5-2 il modulo scelto da Giovanni Stroppa nel Foggia, mentre lo Spezia di Fabio Gallo risponderà con il 4-3-1-2. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Picco di La Spezia, i padroni di casa si sono imposti di misura con il punteggio di uno a zero, grazie ad una rete firmata da Gilardino alla mezz'ora del primo tempo. Le due squadre si ritrovano per la prima volta di fronte in casa del Foggia in una gara di campionato: l'ultimo precedente allo Zaccheria risale al 14 marzo 2012, ma si trattava di una sfida di Coppa Italia di Lega Pro, vinta con il punteggio di uno a zero dal Foggia grazie a una rete messa a segno da Lanteri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i pugliesi favoriti per l'affermazione in casa, con la quota per il successo interno fissata a 2.15 da William Hill, mentre Eurobet alza fino a 3.90 la quota per l'eventuale successo esterno dei piemontesi e Bet365 offre a 3.20 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic propone a 2.00 la quota dell'over 2.5 e a 1.72 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.