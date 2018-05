Motocross Gp Russia 2018/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live, vincitore (oggi)

Diretta Gp di Russia 2018: info streaming video e tv della prova a Orlyonok del mondiale di Motocross. Occhio a il duello Cairoli-Herlings per la Mxgp, in gara e gara 2.

01 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Gp di Russia 2018 (LaPresse - immagine di repertorio)

Il campionato della Motocross torna protagonista eccezionalmente oggi martedi 1 maggio 2018 e lo fa con il prestigioso appuntamento del Gp di Russia che avrà luogo presso la pista di Orlyonok. Il banco di prova, oltre che essere particolarmente atteso visto che cade nel giorno di una festività molto sentita dal popolo russo, appare poi decisiva anche per le sorti del mondiale. Tony Cairoli infatti dovrà oggi mettere a segno dei trionfi importanti per poter riaprire la stagione a spese di Jeffrey Herlings. il pilota olandese al momento comanda nella classifica ufficiale ma il siciliano, campione del mondo in carica della Mxgp, gli rimane alle costole. Da non sottovalutare poi tra i protagonisti più attesi anche i padroni di casa, che di certo in passato non hanno avuto molto occasione per farsi ammirare del proprio pubblico. Stiamo ben certi che Evgeny Bobryshev per la categoria Mxgp della Motocross e Vsevolod Brylyakov per la Mx2 sono impazienti di saggiare il fango di casa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PROVA

Per seguire il Gran Premio di Russia 2018 di motocross ad Orlyonok l'appuntamento sarà in diretta tv su Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Ottime notizie questa settimana per tutti gli appassionati di motocross, perché Eurosport 2 trasmetterà in tempo reale entrambe le gare della classe regina MXGP e pure le due gare della classe MX2, di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video completa di questo Gp di Russia, garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player.

GLI ORARI

In attesa di pectore dare il vai a questo atteso banco di prova per il Mondiale del Motocross, tocca subito vedere gli orari della giornata, con un particolare occhio alla categoria regina la Mxgp. Facendo il conto con il fuso orario tra Italia e la pista di Orlyonok segnaliamo che per la Mxgp il Warm Up è atteso alle ore 9.45, mentre la tanto attesa gara 1 è stata messa in calendario per le ore 13.05. Gara 2 invece è attesa alle ore 16.10 e come al solito saranno 30 minuti di gara più due giri completi di pista. Nel mezzo anche le prove della Mx2, con gara 1 attesa alle ore 12.05 e gara 2 prevista invece alla ore 15.10.

