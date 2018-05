Napoli, Sarri al Chelsea e Conte azzurro?/ Scambio di allenatori in vista: i rumors

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Sul possibile scambio di allenatori tra Napoli e Chelsea c'è anche un altro punto da prendere in analisi. Il passato alla Juventus di Antonio Conte potrebbe portare a qualche dissidio con i tifosi azzurri. Il tecnico infatti prima è stato il capitano dei bianconeri e poi ha lanciato la serie di Scudetti consecutivi raccolti dai bianconeri da allenatore. C'è però anche il rovescio della medaglia con la tifoseria del Napoli pronta a godersi ancora di più un eventuale Scudetto vinto con un ex bianconero alla guida. Proprio questo potrebbe essere uno stimolo in più per il tecnico che con la Juventus non si è lasciato proprio bene. Il tecnico salentino ha ormai concluso la sua avventura al Chelsea e sembra pronto a tornare in Italia anche se non si fermano le voci che lo vorrebbero nuovamente sulla panchina della nazionale come commissario tecnico per prendere il posto di Gian Piero Ventura.

SCAMBIO SARRI-CONTE?

Si profila una possibilità incredibile per il Napoli in vista della prossima stagione. Si parla infatti di vedere Maurizio Sarri volare in Inghilterra per allenare il Chelsea e di fatto scambiarsi la panchina con Antonio Conte. Secondo Il Mattino la possibilità è più che concreto anche se molto dipenderà dalla volontà dell'attuale tecnico azzurro che dovrà valutare il progetto che hanno in mente il Chelsea. La possibilità poi di guadagnare praticamente il doppio di ingaggio potrebbe essere una seconda motivazione a spingerlo verso la Premier League. C'è però da capire anche se Aurelio De Laurentiis gli prometterà di fare un salto di qualità al Napoli, magari con una campagna di calciomercato importante, con l'acquisto di qualche campione per puntare alla vittoria dello Scudetto. Per quanto riguarda la possibile opposizione da parte degli azzurri c'è da valutare però la presenza di una clausola rescissoria da 8 milioni di euro che permette al tecnico di decidere il suo futuro.

