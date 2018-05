Pagelle/ Real Madrid-Bayern Monaco: i voti della partita (Champions League ritorno semifinale - primo tempo)

Le pagelle di Real Madrid Bayern: i voti della semifinale di ritorno di Champions League, partita che si è giocata al Santiago Bernabeu dopo il 2-1 blanco nella sfida della scorsa settimana

01 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Real Madrid Bayern, semifinale Champions League (Foto LaPresse)

Al Bernabeu è in corso il match valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League 2017-18 tra Real Madrid e Bayern Monaco, al riposo il punteggio vede le due squadre sull'1-1, resta ancora apertissimo il discorso qualificazione poiché alla squadra di Heynckes basta un gol per acciuffare i supplementari: ecco i voti del primo tempo. Pronti via e gli ospiti rompono l'equilibrio con Kimmich (6,5) che al 3' gonfia la rete (per la seconda volta in una settimana), il vantaggio della compagine tedesca dura appena 8 minuti. Dall'altra Marcelo (6,5) crossa per Benzema (6,5) che si presenta all'appuntamento con il tempismo giusto e di testa trafigge Ulreich (6). Prima dell'intervallo il Bayern sfiora il secondo gol con Muller (5) che non riesce a dare sufficiente forza al pallone, ma soprattutto con Lewandowski (6) che si fa murare da Navas (6,5) mentre James Rodriguez (5,5) sbaglia un tap-in facilissimo davanti alla porta sguarnita. Nel recupero episodio che farà molto discutere: Marcelo intercetta col braccio il cross di Kimmich dentro l'area di rigore, gli ospiti chiedono il penalty, l'arbitro Cakir si limita ad assegnare il corner.

VOTO REAL MADRID 6 - I blancos trovano il modo di rimettersi presto in carreggiata ma in difesa la squadra di Zidane continua a ballare troppo.

MIGLIORE REAL MADRID: RAMOS 7 - Anche se libera male l'area di rigore sul gol di Kimmich è decisivo nel murare Lewandowski e nel tenere in piedi la baracca.

PEGGIORE REAL MADRID: VARANE 5,5 - Fatica più del previsto a contenere le avanzate degli avversari, voto comunque ingeneroso considerando che non è al meglio per colpa di un ginocchio capriccioso.

VOTO BAYERN MONACO 6,5 - Leggermente meglio sul piano del gioco gli uomini di Heynckes che hanno avuto la possibilità di portarsi nuovamente in vantaggio prima della pausa.

MIGLIORE BAYERN MONACO: TOLISSO 7 - Uno degli uomini più pericolosi nei pressi di Navas, cerca la porta in prima persona ma il più delle volte prova a innescare i compagni.

PEGGIORE BAYERN MONACO: MULLER 5 - Prosegue il momento negativo per l'ala bavarese che finora non ha mai rappresentato un serio pericolo per Navas. (Stefano Belli)

