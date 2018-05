Parma Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma-Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Parma-Ternana, LaPresse

Parma Ternana sarà diretta dal signor Saia di Palermo: è in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00 e rappresenta una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. Una sorta di testacoda allo stadio Tardini, tra due formazioni che stanno lottando per obiettivi opposti. Il Parma è ancora al secondo posto, pur nel pieno di una bagarre che vede gli emiliani appaiati al Palermo, col Frosinone a distanza di un punto e Venezia e Bari a tre lunghezze. Gli emiliani venivano da un momento molto positivo vissuto in campionato, con sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette sfide disputate. A Vercelli però, con le contemporanee sconfitte di Palermo e Frosinone, i gialloblu hanno perso una grande occasione, potendo portarsi potenzialmente a +3 dai siciliani e addirittura a quattro lunghezze di vantaggio rispetto ai ciociari. Una situazione che è ancora apertissima, così come è apertissima la corsa salvezza della Ternana, che pure arriva a questo appuntamento dopo una giornata molto difficile.

Dopo la grande vittoria in rimonta nel sentitissimo derby umbro contro il Perugia, con i rossoverdi vincenti tre a due dopo essere stati sotto di due reti, è arrivata la doccia fredda della sconfitta allo stadio Liberati, un ko inaspettato ma ineccepibile. Tre a zero per il Pescara e Ternana agganciata all'ultimo posto dalla Pro Vercelli, anche se la zona play out è ancora distante solamente tre lunghezze per la squadra allenata da De Canio. Segnale questo della possibilità di arrivare a giocarsi ancora la permanenza nel campionato cadetto, a patto di ritrovare lo spirito del derby e non di mettere in mostra la mollezza evidenziata contro il Pescara. Dall'altra parte però il Parma ha tutto per credere nell'impresa: riuscire a centrare il secondo posto significherebbe centrare la terza promozione in tre anni e di scalare nel minor tempo possibile la gerarchia del calcio italiano, dopo essere ripartiti dalla D dopo il fallimento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Parma Ternana si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it, dove tutti gli abbonati avranno la possibilità di attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TERNANA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Tardini di Parma. I padroni di casa emiliani scenderanno in campo con Frattali in porta, Mazzocchi schierato in posizione di terzino destro e Gagliolo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Iacoponi e il cileno Sierralta formeranno la coppia di difensori centrali. Vacca, Barillà e Gazzola saranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre in attacco nel tridente offensivo ci sarà spazio per Ceravolo, Calaiò e Ciciretti. Risponderà la Ternana con Sala estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Defendi, Gasparetto, lo slovacco Valjent e Favalli. A centrocampo, spazio dal primo minuto per Angiulli, Paolucci e Statella, chiamati a fare muro alle spalle del trequartista Carretta, che dovrà ispirare la manovra offensiva del tandem Montalto-Tremolada.

TATTICA E PRECEDENTI

Per il Parma di D'Aversa, schieramento tattico confermato con il 4-3-3, mentre la Ternana giocherà con il 4-3-1-2 scelto dal tecnico De Canio dal momento del suo arrivo sulla panchina rossoverde. Il match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Liberati di Terni ha fatto registrare un pareggio con il punteggio di uno a uno, gialloblu in vantaggio con Di Gaudio ma raggiunti nella ripresa da una rete di Tremolada. Due i precedenti a Parma in campionato tra le due formazioni: il 27 aprile 1980 gli umbri hanno piazzato il colpaccio corsaro sul campo emiliano con il punteggio di tre a due. Il Parma si è imposto invece di misura, con il punteggio di uno a zero, il 7 ottobre 1973.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i gialloblu favoriti per l'affermazione in casa, con la quota per il successo interno fissata a 1.61 da Bet365, mentre Eurobet alza fino a 6.00 la quota per l'eventuale successo esterno dei piemontesi e Snai offre a 3.85 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic propone a 1.80 la quota dell'over 2.5 e a 1.90 la quota dell'under 2.5.

