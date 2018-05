Perugia Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia-Salernitana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 18.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Perugia-Salernitana, LaPresse

Perugia Salernitana, diretta dal signor Piscopo di Imperia, si gioca martedì 1 maggio alle ore 18.00 e sarà il posticipo che chiuderà il programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. Perugia alla resa dei conti per testare le proprie ambizioni di salto nella massima serie. Per gli umbri ad Ascoli, nell'ultimo impegno disputato in campionato, potrebbe essere passato un treno difficile da riprendere: vincere avrebbe significato portarsi a tre lunghezze di distanza dal secondo posto, nel quadro di un campionato che ha visto i Grifoni già perdere punti preziosi in maniera ingenua in passato. Il due a due allo stadio Del Duca non ha chiuso le porte del sogno, ma a cinque punti dalla seconda piazza, per la squadra allenata da Breda sembra più razionale pensare ai play off, che d'altra parte sembrano ormai quasi acquisiti con i sette punti di vantaggio rispetto al Foggia nono in classifica.

Dall'altra parte, la Salernitana battendo il Brescia con un pirotecnico quattro a due, si è portata a sei punti di distanza dalla zona play out, ovvero dal quintultimo posto al momento occupato in coabitazione da Avellino e Novara. A quattro giornate dalla fine, è sicuramente un'ottima dote per considerare la salvezza al sicuro, ma per blindare l'obiettivo, vista la bagarre alle spalle dei granata, servirà ancora un piccolo sforzo. Nella rincorsa ai rispettivi obiettivi, sia al Perugia sia alla Salernitana è mancata la continuità nelle ultime sfide: gli umbri gettando al vento il derby con due gol di vantaggio e la partita di Ascoli successivamente, hanno sicuramente sprecato una chance enorme per la promozione diretta, considerando i tentennamenti delle squadre che precedono i biancorossi in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Perugia Salernitana, in programma allo stadio Renato Curi tra poche ore, si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SALERNITANA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Renato Curi di Perugia. I padroni di casa umbri scenderanno in campo con Leali in porta, Volta, Belmonte e Magnani titolari nella difesa a tre dei Grifoni, mentre Mustacchio sarà l'esterno di fascia destra e il croato Pajac sarà impiegato come laterale mancino. Colombatto, Bianco e Diamanti giocheranno come centrali sulla mediana, mentre in attacco Di Carmine farà coppia con Cerri, autore di una doppietta che non è bastata ai biancorossi per espugnare il campo dell'Ascoli. Risponderà la Salernitana con il serbo Radunovic tra i pali, l'argentino Casasola schierato in posizione di terzino destro e Vitale schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Schiavi e Mantovani giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo, Ricci sarà affiancato dal ghanese Odjer e dal belga Kiyine, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Sprocati, Bocalon e Rosina.

TATTICA E PRECEDENTI

Faccia a faccia tattico tra le due formazioni con il Perugia di Breda che giocherà con il 3-5-2, mentre la Salernitana allenata da Colantuono sarà schierata con il 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Arechi di Salerno è terminato con un pareggio di uno a uno tra le due squadre, vantaggio campano di Bocalon, ma al novantaduesimo minuto Buonaiuto ha permesso agli umbri di raggiungere il pareggio. Ultimo precedente in casa del Perugia datato 18 maggio 2017, tre a due per gli umbri in gol con Ricci, Di Carmine e Terrani, granata a segno con Coda e Ronaldo. L'ultima vittoria della Salernitana a Perugia è datata 21 febbraio 2005, sempre nel campionato di Serie B, con i campani capaci di imporsi con il punteggio di uno a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i gialloblu favoriti per l'affermazione in casa, con la quota per il successo interno fissata a 1.65 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 6.00 la quota per l'eventuale successo esterno dei piemontesi e Eurobet offre a 3.80 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic propone a 1.80 la quota dell'over 2.5 e a 1.90 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.