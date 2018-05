Pescara Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Cesena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Pescara-Cesena, LaPresse

Pescara Cesena, diretta dal signor Chiffi di Padova e in programma martedì 1 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. Il Pescara è riuscito a rialzare la testa in maniera quasi inaspettata nelle ultime due giornate di campionato. Gli abruzzesi erano redici da undici partite consecutive senza vittorie, sembrava una discesa inarrestabile alla quale neppure il cambio di allenatore aveva giovato, col passaggio da Zeman a Pillon segnato dall'interregno di Epifani. Poi, la svolta con la sofferta ma importantissima vittoria interna contro lo Spezia, alla quale ha fatto seguito l'importantissimo tre a zero a domicilio alla Ternana, diretta concorrente per la salvezza.

Il che significa che ora il Pescara ha quattro punti di vantaggio sulla zona play out e tre di vantaggio su un Cesena che con la vittoria contro il Frosinone si è portato a sua volta a una sola lunghezza di distanza dalla zona play out. Il Pescara non vinceva due partite di fila da quattro mesi, giocì a cavallo della sosta quando gli abruzzesi chiusero il 2017 battendo in casa il Venezia, e poi alla ripresa il 20 gennaio scorso vinsero in casa del Foggia. Il Cesena nelle ultime dieci partite di campionato ha vinto i due impegni casalinghi contro Entella e Frosinone, ma per l'ultima vittoria esterna dei romagnoli bisogna risalire allo scorso 3 marzo, due a uno in casa dello Spezia. In tutto il campionato è stata solo la seconda vittoria fuori casa dei bianconeri, dopo quella del 24 ottobre scorso in casa del Perugia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Pescara Cesena si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 256 del satellite (Sky Calcio 6 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it. Tutti gli abbonati infatti avranno la possibilità di assistere alle immagini anche su dispositi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go che si può collegare ad un massimo di due apparecchi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CESENA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa umbri scenderanno in campo con Fiorillo tra i pali, Balzano schierato in posizione di terzino destro e Crescenzi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il francese Gravillon e Perrotta giocheranno come difensori centrali. A centrocampo spazio all'uruguaiano Brugman, affiancato da Valzania e dal guineano Pepin, mentre nel tridente offensivo saranno confermati dal primo minuto Capone, Pettinari e Mancuso. Risponderà il Cesena con Fulignati in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Perticone, Suagher, Scognamiglio e Fazzi. Nel terzetto di centrocampo giocheranno Di Noia, Schiavone e Fedele, mentre sarà tutto straniero il tridente offensivo dei romagnoli, con il gambiano Jallow, il marocchino Laribi e il polacco Kupisz schierati dal primo minuto.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari scelti dai due allenatori, il Pescara di Pillon e il Cesena di Castori saranno schierati entrambi tatticamente con il 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Manuzzi di Cesena è terminato con una vittoria per quattro a due dei padroni di casa, in gol con Jallow, Moncini, Donkor e un'autorete di Brugman negli ultimi venti minuti, col Pescara invece a segno con Benali e Pettinari. Nell'ultimo precedente a Pescara tra le due formazioni, datato 15 aprile 2016, vittoria di misura del Pescara con il punteggio di uno a zero, rete decisiva di Lapadula. Il Cesena non vince a Pescara da un tre a zero in Coppa Italia datato 30 agosto 1998.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono gli abruzzesi favoriti per l'affermazione in casa, con la quota per il successo interno fissata a 2.10 da William Hill, mentre Eurobet alza fino a 4.10 la quota per l'eventuale successo esterno dei romagnoli e Snai offre a 3.20 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 propone a 1.85 la quota dell'over 2.5 e a 1.95 la quota dell'under 2.5.

