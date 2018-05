Pro Vercelli Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli-Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Diretta Pro Vercelli-Venezia, LaPresse

Pro Vercelli-Venezia verrà diretta dal signor Baroni di Firenze e, martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentanovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. E' stato un grande weekend per entrambe le formazioni, quello appena trascorso. La Pro Vercelli è riuscita a gettare il cuore oltre l'ostacolo, battendo il Parma in casa e agganciando la Ternana in classifica a quota trentasette punti. Piemontesi e umbri dividono ora l'ultimo posto in classifica nel campionato cadetto, ma sono a soli tre punti da Entella ed Ascoli, e dunque dall'ultimo posto per la zona play out, e a quattro da Avellino e Novara, cioè dalla prospettiva di agguantare la salvezza diretta (o comunque dal giocare i play out da una posizione di vantaggio).

Si prospetta dunque importantissimo lo scontro contro un Venezia che arriva a giocare allo stadio Silvio Piola sulle ali dell'entusiasmo, dopo la grande vittoria casalinga per tre a zero contro il Palermo. Un risultato che ha permesso ai lagunari di mantenersi al quinto posto in coabitazione col Bari a quota sessanta punti. Una vittoria che soprattutto porta la squadra di Filippo Inzaghi a tre punti da Parma e Palermo al secondo posto, e a sole due lunghezze dal Frosinone quarto. Dunque, la prospettiva di poter ottenere la promozione diretta è addirittura tangibile per un Venezia che si è ripresentato da neopromosso, e dopo dodici anni di assenza, nel campionato di Serie B: questo scontro con la Pro Vercelli potrebbe dunque esaltare o cancellare le ambizoni delle due squadre, anche se il Venezia è comunque ormai già sicuro di aver ottenuto il fondamentale obiettivo dei play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Pro Vercelli Venezia si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 258 del satellite (Sky Calcio 8 HD), oppure in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it, in modo da usufruire del servizio Sky Go, applicazione attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartpbhone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI VENEZIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. I padroni di casa umbri scenderanno in campo con Pigliacelli tra i pali, Ghiglione sull'out difensivo di destra e Mammarella sull'out difensivo di sinistra, mentre Bergamelli e Gozzi saranno impiegati come centrali della retroguardia. Castiglia, Vives e Germano saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, il tridente offensivo sarà invece guidato dal brasiliano Reginaldo, affiancato da Gatto e da Bifulco. Il Venezia risponderà con Audero in porta e lo sloveno Andelkovic, Domizzi e Modolo titolari nel terzetto difensivo. Bruscagin sarà l'esterno di fascia destra e Garofalo sarà l'esterno di fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo lagunari saranno Falzerano, l'altro sloveno Stulac e il romeno Suciu. In attacco ci sarà Litteri a far coppia con Marsura.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà tra il 4-3-3 schierato dalla Pro Vercelli allenata da Grassadonia e il 3-5-2 schierato dal Venezia allenato da Pippo Inzaghi. Il match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Penzo di Venezia è terminato con un pareggio per uno a uno, lagunari in vantaggio con Cernuto e poi raggiunti da una rete di Firenze per i piemontesi. Ultimo precedente a Vercelli tra le due formazioni datato 23 marzo 2014 in Lega Pro, padroni di casa vincenti grazie ad una rete di Fabiano. Le due squadre erano sempre in Lega Pro ai tempi dell'ultima vittoria lagunare in Piemonte, Venezia vincente due a uno a Vercelli il 21 dicembre 2005.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono i piemontesi quotati per l'affermazione in casa 3.00 da Bet365, mentre Bwin propone a 2.60 la quota per l'eventuale successo esterno dei lagunari e Eurobet offre a 3.10 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic propone a 2.15 la quota dell'over 2.5 e a 1.62 la quota dell'under 2.5.

