Probabili formazioni/ Real Madrid Bayern: quote, le ultime novità live (Champions League semifinale)

Probabili formazioni Real Madrid Bayern: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Bavaresi in emergenza, Zidane perde Carvajal e dovrebbe puntare su Asensio

01 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Real Madrid Bayern, Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Bayern Monaco, semifinale di ritorno della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di martedì 1 maggio: si riparte dal 2-1 con cui i blancos hanno vinto all’Allianz Arena, un risultato che avvicina molto la squadra di Zinedine Zidane alla terza finale consecutiva ma lascia comunque uno spiraglio aperto ai bavaresi, che dovrebbero vincere 2-0 al Santiago Bernabeu per passare il turno. Visto come sono andate le cose nei quarti contro la Juventus, il Real Madrid può dirsi tranquillo fino a un certo punto; anche la sua storia recente impone la massima attenzione per evitare ribaltoni, mentre i tedeschi hanno poco da perdere e dunque se la giocheranno al 100%. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, andiamo a vedere in che modo i due allenatori le potrebbero schierare e quali sono dubbi e certezze che ancora albergano nella loro mente, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Real Madrid Bayern Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO

La semifinale di ritorno della Champions League vede favoriti i blancos che, avendo il vantaggio dei bookmaker in questa sfida di ritirno, ovviamente ce l’hanno anche per la qualificazione alla finale. L’agenzia di scommesse Snai in particolare ci dice che il segno 1 per la vittoria del Real Madrid vale 2,10 mentre siamo a 3,15 per l’affermazione esterna del Bayern Monaco, che ha dunque le sue possibilità anche secondo le previsioni sulla carta. Per il pareggio, che qualificherebbe gli spagnoli alla finale, la quota prevista sul segno X vi permetterebbe di guadagnare 3,90 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BAYERN MONACO

I DUBBI DI ZIDANE

Avendo fatto riposare tanti titolari nella partita di Liga, Zidane dovrebbe riproporre la sua formazione migliore al netto delle assenze: quella di Carvajal in difesa, quella possibile di Isco che, avendo un problema alla spalla, potrebbe partire dalla panchina favorendo invece l’ingresso di Lucas Vazquez sull’esterno come era già accaduto all’andata. A questo proposito, nel tridente offensivo dovrebbe rimanere ancora fuori Benzema, con Asensio pronto a farne le veci come laterale di sinistra; ancora in posizione centrale Cristiano Ronaldo, che all’andata ha visto esaurita la striscia di partite consecutive con almeno un gol. Per quanto riguarda l’assetto arretrato, dovrebbe essere Nacho a scalare a destra con Sergio Ramos regolarmente al centro insieme a Varane, e Marcelo agirà a sinistra con Keylor Navas in porta. L’unico reparto che non dovrebbe subire variazioni rispetto al solito è dunque il centrocampo: Casemiro mantiene la sua posizione di perno davanti alla difesa, ruolo imprescindibile per questa squadra. Ai suoi lati Modric e Kroos, che di fatto sono due registi anche se con caratteristiche diverse.

LE SCELTE DI HEYNCKES

Anche Jupp Heynckes ha perso due pedine importanti: sia Robben che Jerome Boateng si sono infortunati nella partita di andata. Dovrebbe però tornare Alaba e occupare l’esterno sinistro; in mezzo insieme a Hummels l’opzione è doppia, con Sule in un caso e l’arretramento di Javi Martinez nell’altra (in ogni caso a destra giocherà Kimmich). Mediana comandata da Thiago Alcantara, schierato come interno al fianco del già citato Javi Martinez, in alternativa potrebbe essere utilizzato Tolisso con lo spagnolo da perno centrale, James Rodriguez sarà l’altra mezzala con compiti decisamente più offensivi. Davanti invece le scelte sono obbligate o quasi: senza Robben sarà Thomas Muller a spostarsi sull’esterno destro, con la conferma di Ribéry dall’altra parte. La prima punta sarà Lewandowski; qui manca anche Coman, il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 che però può agevolmente diventare un 4-2-3-1 o addirittura un 4-1-4-1, lasciando il solo Martinez a occuparsi della zona tra la difesa e il centrocampo. Al di là degli schemi, conterà l’atteggiamento: il Bayern deve segnare due gol senza subirne.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 6 Nacho, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 17 Lucas Vazquez, 7 Cristiano Ronaldo, 20 Asensio

A disposizione: 13 Casilla, 19 Achraf, 3 Vallejo, 23 Kovacic, 22 Isco, 11 Bale, 9 Benzema

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Carvajal

BAYERN MONACO (4-3-3): 26 Ulreich; 32 Kimmich, 4 Sule, 5 Hummels, 27 Alaba; 11 James Rodriguez, 8 Javi Martinez, 6 Thiago Alcantara; 25 T. Muller, 9 Lewandowski, 7 Ribéry

A disposizione: 22 Starke, 13 Rafinha, 14 Bernat, 24 Tolisso, 19 Rudy, 16 Shabani, 2 Wagner

Allenatore: Jupp Heynckes

Squalificati: -

Indisponibili: Neuer, J. Boateng, Vidal, Robben, Coman

