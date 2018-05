Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (39^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 39^ giornata del campionato cadetto (oggi 1 maggio 2018)

01 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Si avvicina la 39^ giornata di Serie B, che dopo l’anticipo di ieri sera prevede per oggi ben dieci partite, essendo un turno infrasettimanale collocato strategicamente oggi per sfruttare al meglio il martedì festivo. Andiamo allora a curiosare fra le probabili formazioni per le partite di questo 1° maggio, seguendo quelle che dovrebbero essere le scelte degli allenatori di tutte le squadre di Serie B per quanto riguarda i moduli e i possibili titolari delle loro formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CITTADELLA

Moduli parzialmente diversi fra le squadre di Claudio Foscarini e Roberto Venturato si annunciano per la partita dell’ora di pranzo allo stadio Partenio. L’Avellino infatti dovrebbe proporre un 4-4-1-1 con Asencio in appoggio alla punta centrale Castaldo, più offensivo almeno sulla carta il 4-3-1-2 dei veneti, che proporranno Schenetti trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Kouamé ed Arrighini per tentare l’ennesimo colpo in trasferta della loro stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FROSINONE

Interpretazioni differenti per Ivo Pulga e Moreno Longo: per le Rondinelle si annuncia una difesa a quattro, retroguardia a tre invece per i ciociari. In casa Brescia però naturalmente tiene banco l’arrivo del nuovo allenatore, vediamo se ci saranno dei cambiamenti ma in attacco è difficile rinunciare a Caracciolo e Torregrossa, con Bisoli alle loro spalle come trequartista. Il Frosinone invece nel reparto offensivo punterà naturalmente sulla coppia formata da Ciano e Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI EMPOLI

L’Empoli capolista giocherà per lo spettacolo a Carpi e questa è una minaccia per gli emiliani, che dovranno di conseguenza fronteggiare il fenomenale attacco di Aurelio Andreazzoli con Caputo e Donnarumma, sostenuti dal trequartista Zajc nel consueto modulo 4-3-1-2 della capolista già promossa in Serie A. Antonio Calabro replicherà con un 3-5-2, imperniato sulla coppia d’attacco formata da Melchiorri e Sabbione per bucare la difesa che non è il punto forte dell’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NOVARA

Andrea Mandorlini deve invertire la tendenza di una Cremonese che sta scivolando sempre più in basso: ci proverà con un 4-3-3 molto offensivo, imperniato sul tridente con Gomez prima punta fra i due esterni Castrovilli e Macek, mentre in difesa è squalificato Canini. Domenico Di Carlo dovrebbe invece disegnare il suo Novara secondo il modulo 4-3-1-2 con Di Mariano nei panni del trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Puscas e Sansone.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ASCOLI

A Chiavari va in scena una partita delicatissima per la salvezza, che dirà davvero tanto sul futuro di Virtus Entella ed Ascoli. Alfredo Aglietti e Serse Cosmi dovrebbero affrontarla scegliendo il medesimo modulo 3-5-2: sarà una sfida dunque non decisa dalla tattica ma da chi saprà fare meglio con la stessa identità. In attacco puntiamo su De Luca e Aramu per l’Entella, Monachello e Lores Varela per l’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SPEZIA

Moduli ben diversi per Giovanni Stroppa e Fabio Gallo in questa sfida in cui Foggia e Spezia si giocano le residue possibilità di rimanere in corsa per i playoff. I pugliesi infatti punteranno sul 3-5-2 e in attacco dovrebbero proporre il tandem formato da Nicastro e Mazzeo. Modulo 4-3-1-2 invece per lo Spezia che dovrebbe schierare Ammari nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Forte e Marilungo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TERNANA

Moduli piuttosto simili per il Parma e la Ternana, che però in campionato stanno avendo rendimenti molto diversi. Modulo 4-3-3 per gli emiliani di Roberto D’Aversa con il tridente di lusso in attacco formato da Di Gaudio, Calaiò ed Insigne, mentre Luigi De Canio deve fare i conti con la pesante assenza dello squalificato Montalto e dunque per il suo 4-3-1-2 punterà su Piovaccari e Carretta, con il trequartista Tremolada in loro appoggio.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CESENA

Scelte tattiche differenti per i due allenatori, Giuseppe Pillon e Fabrizio Castori. Il Pescara dovrebbe infatti proporre il modulo 4-3-3, puntando dunque sul tridente d’attacco composto da Pettinari, la prima punta Mancuso e Capone. Assetto più equilibrato sulla carta invece per i bianconeri romagnoli: disegniamo infatti il Cesena con un 4-4-2 e con il tandem d’attacco formato da Jallow e Laribi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI VENEZIA

Obiettivi diversi ma ugualmente importanti al Piola, l’allenatore dei padroni di casa Gianluca Grassadonia deve fare a meno dello squalificato Raicevic e di conseguenza dovrebbe disegnare la Pro Vercelli con il 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Bifulco, Reginaldo e Gatto. Modulo ben diverso per Filippo Inzaghi, il Venezia scenderà in campo con il 3-5-2 e la coppia d’attacco dei lagunari dovrebbe vedere titolari Litteri e Geijo.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SALERNITANA

Posticipo certamente interessante allo stadio Curi: Roberto Breda dovrebbe proporre il suo Perugia con l’offensivo modulo 3-4-1-2 che prevede tanta qualità in attacco, con Diamanti trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Cerri e Di Carmine. Anche Stefano Colantuono comunque dovrebbe giocarsela proponendo un 4-3-3 imperniato sul tridente formato da Di Roberto, Bocalon e Sprocati nell’attacco dei campani.

