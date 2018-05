Pronostici Champions League/ Scommesse e quote per le partite (ritorno semifinali)

Pronostici Champions League: quote e scommesse per le partite di ritorno delle semifinali. Analisi e favorite per Real Madrid-Bayern e Roma-Liverpool (1-2 maggio).

01 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Champions League (LaPresse)

Grande settimana di Champions League: si giocheranno infatti le partite di ritorno delle semifinali, oggi martedì 1 maggio Real Madrid-Bayern e domani mercoledì 2 maggio Roma-Liverpool, entrambe con fischio d’inizio alle ore 20.45. L’attesa di tifosi e appassionati è naturalmente altissima e i pronostici si fanno sempre più caldi, anche se va detto che in entrambi i casi sembra già definita la squadra favorita per l’accesso alla finale di Kiev. Andiamo a vedere dunque che cosa ci potremmo attendere da queste due partite di Champions League, dando uno sguardo naturalmente anche alle quote per le scommesse e osservando chi potrebbe essere considerato favorito per l’esito della partita di ritorno.

PRONOSTICO REAL MADRID BAYERN

La semifinale fra due squadre che quasi sempre arrivano fra le prime quattro di Champions League è iniziata con il colpaccio per 2-1 del Real in Baviera. I campioni d’Europa sono dunque adesso logicamente favoriti, ma la Juventus ha insegnato che il Bernabeu non è inviolabile e di certo il Bayern è una di quelle squadre che ha le capacità di ripetere il colpaccio bianconero, tra l’altro partendo da una base molto migliore perché dopo la partita d’andata i bavaresi hanno “solo” un gol da recuperare. Sarà di conseguenza una sfida aperta ad ogni esito, anche se il Bayern dovrà segnare come minimo due gol per avere speranze e questo di certo fornisce un vantaggio al Real Madrid e in particolare ad un certo Cristiano Ronaldo, naturalmente fenomenale in campo aperto. Pronostico comunque sulla carta favorevole ai padroni di casa spagnoli: il segno 1 è proposto da Snai a 2,10.

PRONOSTICO ROMA LIVERPOOL

Il 5-2 dell’andata ad Anfield Road pone naturalmente il Liverpool in una posizione di grande forza, anche se i due gol segnati nel finale dalla Roma tengono almeno vive le speranze di ripetere un’impresa in stile Barcellona, che però logicamente sarà difficile ripetere. Liverpool e Roma sono accomunate dal terzo posto nei rispettivi campionati, nettamente staccate dal primato per cui di fatto non sono mai state in corsa: la Champions League però potrebbe rendere memorabile questa stagione. Per il Liverpool il valore aggiunto è naturalmente la prolificità dell’attacco (compreso il grande ex Salah), la Roma deve fare tesoro degli errori commessi all’andata per evitare di concedere troppo spazio agli attacchi dei Reds e colpire una difesa inglese che certamente non è impenetrabile. Consideriamo la Roma favorita per la vittoria della partita, anche se per la qualificazione il discorso è naturalmente molto più complicato: segno 1 proposto a 2,50 dall’agenzia Snai.

