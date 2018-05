Pronostici Serie B/ Scommesse e quote sulle partite della 39^ giornata

Pronostici Serie B: le scommesse e le quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in Serie A

01 maggio 2018 Claudio Franceschini

Pronostici Serie B, 39^ giornata (Foto LaPresse)

Siamo pronti a vivere un’altra lunga giornata nel campionato di Serie B 2017-2018, e un altro appuntamento con i pronostici sulle partite: la nostra redazione prende in esame le sfide della 39^ giornata, che si è aperta con l’anticipo Palermo Bari e che prosegue oggi con le altre dieci sfide. Ormai siamo davvero vicini alla conclusione della stagione regolare, anche se ci sono tante squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi; dunque, anche queste partite di martedì 1 maggio potrebbero non essere così scontate. Vale comunque la pena andare a studiarne alcune nello specifico, per capire come potrebbero andare le cose.

PRONOSTICO FOGGIA SPEZIA

E’ una partita tra due squadre che inseguono i playoff, e che non possono davvero più sbagliare: il Foggia si è come fermato una volta raggiunta la salvezza e intravista la possibilità di fare il passo avanti decisivo, come sempre lo Spezia fatica parecchio nel fare il salto di qualità definitivo ma se non altro arriva dalla vittoria contro la Cremonese, che l’ha rimessa in corsa. Questo anche al rallentamento di Perugia e Cittadella, che condividono la settima posizione: la distanza è di 7 punti per quanto riguarda i satanelli e di 8 per i liguri, significa che in qualunque caso le due squadre dovranno essere perfette e sperare in passi falsi da parte delle due sopra citate. Per la Snai il Foggia è favorito (2,10 sul segno 1 contro 3,65 per il segno 2, il pareggio vale invece 3,15) e lo è anche per noi, ma dovrà stare attento all’orgoglio di uno Spezia che ai playoff ci è arrivato con continuità e dunque ci crede.

PRONOSTICO PARMA TERNANA

Quasi un testa-coda, soprattutto un’occasione che i ducali non devono lasciarsi sfuggire di mano: l’ultimo turno del campionato cadetto ha lasciato tutto invariato in testa, facendo tirare un sospiro di sollievo a un Parma che, sconfitto a Vercelli, non ha pagato dazio ed è rimasto secondo con il Palermo, padrone del proprio destino (ha il doppio confronto a favore) e ora con una partita che potrebbe regalargli un allungo sulla concorrenza, considerando il calendario. La Ternana non si arrende: la possibilità di giocare il playout dista appena tre punti, quella di salvarsi subito 4 e quindi basterebbero due partite giocate al massimo delle possibilità per uscire dalla zona calda. Tuttavia, non possiamo non dire che il Parma sia favorito, per fatto0re campo e per la differenza nel cammino delle due squadre: è così anche per la Snai, secondo cui il segno 1 vale 1,50 contro il 6,75 per la vittoria della Ternana, il segno X per il pareggio ha invece una quota di 4,25.

PRONOSTICO CREMONESE NOVARA

Una partita delicatissima per entrambe: se la Cremonese non vince davvero più e adesso si trova a soli tre punti da playoff o retrocessione immediata, il Novara non sta sicuramente facendo passi da gigante, anzi non riesce a tirarsi fuori dai guai anche se il pareggio centrato a Empoli potrebbe comunque essere importante dal punto di vista dell’autostima e di una classifica che se non altro si è mossa. Per quelli che sono i punti in classifica la vittoria serve decisamente di più al Novara, ma l’andamento in totale discesa da parte della Cremonese lascia supporre che un altro passo falso potrebbe essere deleterio; noi notiamo che la Snai dice 2,30 sul segno 1, 2,95 per il segno X del pareggio e 3,50 per l’affermazione dei grigiorossi, dovendo dare un risultato secco parleremmo di pareggio che lascerebbe scontente entrambe ma potrebbe comunque risultare determinante quando a fine stagione, e cioè ormai tra poco, si tireranno i bilanci avendo la classifica definitiva.

