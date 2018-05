ROBERTO MANCINI IN NAZIONALE?/ Il tecnico di Jesi a un passo dall'essere il nuovo allenatore dell'Italia

Italia, Roberto Mancini sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana. Il tecnico di Jesi, attualmente in forza allo Zenit, potrebbe essere il prossimo allenatore.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Roberto Mancini, prossimo CT dell'Italia? (LaPresse)

Manca ancora l'ufficialità, ma la sensazione è che la Federazione Italiana Giuoco Calcio sia finalmente riuscita a trovare l'erede di Gian Piero Ventura. A sei mesi di distanza dalla clamorosa mancata qualificazione ai prossimi mondiali di calcio che prenderanno il via tra poco più di un mese in Russia, si va sempre più delineando il profilo di Roberto Mancini quale prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Al momento il tecnico di Jesi ha un contratto con lo Zenit San Pietroburgo, club russo con il quale si è vincolato fino al 2020. Non dovrebbe essere comunque un problema insormontabile per Mancini liberarsi e rispondere così alla chiamata della Federazione, che dopo il rifiuto di Ancelotti ha ripiegato sull'ex-allenatore di Fiorentina, Lazio, Inter e Manchester City.

MANCINI VERSO IL SI': 5 MILIONI DI EURO L'ANNO

Nei giorni scorsi Mancini è volato a Roma direttamente da San Pietroburgo per parlare con il vice-commissario della FIGC, Alesssandro Costacurta: si è trattato di un colloquio informale durante il quale, però, i due hanno cominciato a definire i primi dettagli. Nelle prossime settimane è previsto anche un incontro con il commissario Roberto Fabricini, e a quel punto si discuterà anche e soprattutto della parte economica. Stando alle prime indiscrezioni, la cifra che servirebbe per chiudere l'accordo è di circa 5 milioni di anno, e che servirà a pagare non soltanto il ct ma tutti i componenti lo staff tecnico. Si tratta di un investimento comunque molto importante, in grado di attirare un nome di grido sulla panchina della nazionale italiana che possa gettare le basi per il rilancio in grande stile degli azzurri, che già a partire da EURO 2020 dovranno riscattare con interessi da usuraio la pesantissima assenza nella kermesse iridata che terrà banco la prossima estate.

© Riproduzione Riservata.