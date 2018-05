ROMA-LIVERPOOL, DI FRANCESCO/ "Strootman non recupera. Andremo a caccia di un altro miracolo"

Roma-Liverpool, Di Francesco: "Non sarà facile ripetere l'impresa con il Barcellona ma ci proveremo, i 70 mila dell'Olimpico ci daranno una mano". Le parole del mister.

01 maggio 2018 Stefano Belli

Roma, Eusebio Di Francesco (Foto LaPresse)

Conferenza stampa di vigilia in casa Roma: a ventiquattro ore dall'attesissima sfida dell'Olimpico tra i giallorossi e il Liverpool (si parte dal 5 a 2 dell'andata in favore dei Reds), ha preso la parola il tecnico della formazione capitolina, Eusebio Di Francesco. All'interno della sala stampa allestita all'interno dello Stadio Olimpico, il mister - che accanto a sé aveva Radja Nainggolan - ha suonato la carica: "L'unica cosa che al momento posso garantirvi è che di fronte a 70 mila tifosi che si sgoleranno letteralmente per incitarci non giocheremo una semifinale di Champions League in modo arrendevole, faremo di tutto e anche di più per far sì che il miracolo avvenga. Una settimana fa ad Anfield ci siamo inspiegabilmente spenti nella parte centrale della gara, vi assicuro che non succederà di nuovo e che daremo filo da torcere agli avversari. Non sarà facile ripetere l'impresa contro il Barcellona ma ci riproveremo". Gli fa eco il centrocampista belga: "Sarebbe stupendo vincere in questa maniera, è risaputo che a noi non piacciono le vittorie facili o semplici, per quanto mi riguarda non sono ancora riuscito a segnare in Champions, speriamo che domani sia davvero la volta buona".

STROOTMAN NON CE LA FA, PELLEGRINI È PRONTO

In vista del match di ritorno non mancheranno le defezioni per Di Francesco: "Onestamente non penso che vedremo Strootman in campo, con ogni probabilità Kevin non farà in tempo a recuperare. Sarà un'assenza importante, questo è vero, ma sono sicuro che Pellegrini sarà pronto e si renderà protagonista di una grande prestazione, così come Dzeko: non ho mai visto Edin così sicuro, sono sicuro che ci darà una grossa mano e che potrà fare la differenza". Ai giornalisti che gli chiedono se adotterà particolari contromisure nei confronti di Mohamed Salah, Eusebio risponde: "Dovremo impedire all'egiziano di metterci KO come accaduto all'andata, ma non posso stravolgere la squadra e farlo marcare da tre giocatori contemporaneamente, lasciando liberi gente come Firmino e Sané che hanno dimostrato di poter trovare con grande facilità la via del gol. La nostra priorità è segnare almeno tre gol ma al stesso tempo di non sbilanciarci troppo in avanti, sarà compito dei nostri difensori far sì che Alisson mantenga la porta inviolata per tutti i novanta minuti".

