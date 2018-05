Real Madrid Bayern/ Streaming video e diretta tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Madrid Bayern, streaming video e tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si riparte dal 2-1 con cui i blancos hanno vinto all'Allianz Arena

01 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Real Madrid Bayern, Champions League semifinale (Foto LaPresse)

Real Madrid Bayern Monaco verrà diretta dal turco Cuneyt Cakir: alle ore 20:45 di martedì 1 maggio prende il via la semifinale di ritorno della Champions League 2017-2018. I blancos sono ad un passo dalla terza finale consecutiva del torneo, con la possibilità di uno storico tris: all’andata hanno espugnato in rimonta l’Allianz Arena vincendo 2-1, grazie ai gol di Marcelo e Marco Asensio dopo il timbro di Joshua Kimmich. Significa che per andare a Kiev potranno anche pareggiare o perdere 1-0, mentre qualunque altro risultato a favore del Bayern Monaco spingerebbe i tedeschi a una finale di Champions League che non giocano da cinque anni. Attenzione a considerare questa semifinale come chiusa: i precedenti insegnano che le cose non stanno così, e potremmo vederne delle belle anche questa sera.

REAL MADRID BAYERN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Bayern Monaco è in diretta tv su Canale 5, come era già successo all’andata: appuntamento dunque in chiaro per tutti, anche in assenza di un televisore visto che Video Mediaset proporrà la semifinale di ritorno di Champions League in mobilità. Gli abbonati al digitale terrestre a pagamento avranno anche la possibilità di assistere a questa sfida del Santiago Bernabeu sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta streaming video attivabile senza costi aggiuntivi con il servizio Premium Play, che come sempre si potrà utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Storicamente - almeno è successo più volte negli ultimi anni - il Real Madrid ha la strana tendenza a rilassarsi troppo quando parte da una situazione molto favorevole: il clamoroso 1-3 contro la Juventus “salvato” da Cristiano Ronaldo al 97’ rimane solo l’ultimo episodio di una lunga serie, che ha portato i blancos a rischiare l’eliminazione perdendo in casa contro lo Schalke 04 e affondando sui campi di Galatasaray, Wolfsburg e Atletico Madrid. Ciascuna di queste partite è stata ovviamente diversa nel suo contesto, ma con il leit motiv di una squadra spagnola particolarmente in balia dell’avversario. Era successo anche un anno fa nei quarti di finale, proprio contro il Bayern: una situazione difficile era stata risolta ai supplementari dal solito CR7, con decisioni dell’arbitro che avevano fatto parecchio discutere. Oggi dunque ancora una volta il Real Madrid si presenta al ritorno con un vantaggio di non poco conto, ma dovrà stare attento all’orgoglio della formazione bavarese, che ricorda ancora quanto successo nel 2017 e sa bene di avere i mezzi per mettere in crisi l’avversario. Sia come sia, Zinedine Zidane è a 90 minuti dal diventare il primo allenatore con la possibilità di vincere tre volte consecutive la Champions League da allenatore, cosa mai accaduta a nessuno. Il Bayern ha poco da perdere: la finale di Coppa di Germania è ancora lontana e rimane comunque un eventuale “contentino” dopo aver già trionfato in Bundesliga, dunque per questa partita di ritorno ci sarà davvero da rimanere incollati al campo fino alla fine.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BAYERN

Entrambi gli allenatori hanno qualche dubbio: il Real Madrid si presenta senza Carvajal e con Isco non al meglio, dunque dovrebbe esserci Nacho come terzino destro e probabilmente un tridente offensivo con Cristiano Ronaldo ancora da prima punta, coadiuvato da Lucas Vazquez (confermato rispetto all’andata) e Asensio che giocherà largo a sinistra. In difesa Sergio Ramos giocherà dunque regolarmente al centro, con Varane a protezione di Keylor Navas; Marcelo agirà a sinistra, dovrebbe invece rimanere invariato il centrocampo con Casemiro da perno centrale e la regia illuminata di Modric e Kroos, ciascuno con le sue caratteristiche. Tanti infortunati nel Bayern Monaco: Ulreich ancora in porta al posto di Neuer, Sule favorito per sostituire Jerome Boateng al fianco di Hummels, out anche Robben la cui piazzola di esterno destro dovrebbe essere presa da Thomas Muller. Per il resto, le scelte sono più o meno quelle dell’andata: Thiago Alcantara subito titolare insieme a Javi Martinez e James Rodriguez, resta da valutare il modulo con la posizione di Muller che potrebbe cambiare. Lewandowski prima punta e Ribéry a sinistra, buone notizie nel reparto arretrato dove torna a disposizione Alaba, che dunque salvo sorprese si riprenderà la maglia di terzino sinistro garantendo spinta e qualità su quel versante del campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Parte favorito il Real Madrid che dunque, avendo già vinto l’andata, viene indicato come il più probabile finalista di Champions League: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria dei blancos vale 2,15 volte la puntata, mentre per il segno 2 che identifica il successo del Bayern Monaco siamo a 3,15. I bavaresi però devono vincere almeno 2-0 per andare in finale: questa è un’eventualità che i bookmaker quotano a 22,00. Naturalmente potrete scommettere anche sul pareggio: se al Santiago Bernabeu dovesse uscire il segno X il vostro guadano sulla semifinale di ritorno sarebbe di 3,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

