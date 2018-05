Real Madrid in finale di Champions League 2018/ Bayern superato: ora Liverpool o Roma per la sfida di Kiev

Real Madrid in finale di Champions League 2018, superato il Bayern Monaco in semifinale: la formazione di Zinedine Zidane affronterà la vincente tra Liverpool e Roma

Real Madrid in finale di Champions League (LaPresse)

Real Madrid in finale di Champions League 2018: il 2-2 dell’Estadio Santiago Bernabeu è bastato alla formazione di Zinedine Zidane per superare il Bayern Monaco di Jupp Heynckes, grazie soprattutto all’1-2 della sfida dell’Allianz Arena dell’andata. Come successo contro la Juventus, merengues sotto nel risultato dopo 3’: rete di Kimmich, che sfrutta un errore difensivo di Sergio Ramos per superare Navas. La risposta dei Blancos arriva otto minuti più tardi: rete di Karim Benzema. L’attaccante francese vive un’ottima serata e al 46’ trova il 2-1. I bavaresi provano a dare filo da torcere e al 63’ arriva il 2-2 di James Rodriguez: il Real Madrid tiene il risultato e, forte del risultato dell’andata, stacca il biglietto per la finale di Kiev. E in terra ucraina partirà sicuramente con i favori del pronostico: l’avversaria in finale sarà una tra Liverpool e Roma, con i Reds nettamente favoriti grazie al 5-2 della gara d’andata.

REAL MADRID IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2018

Un percorso ricco di insidie quello fatto dal Real Madrid, con Cristiano Ronaldo e compagni che hanno dovuto superare le squadre più forti delle competizioni fin dagli ottavi. In occasione degli ottavi di finale avversario il Paris Saint Germain di Neymar, battuto sia all’andata che al ritorno: 3-1 all’Estadio Santiago Bernabeu, 1-2 al Parco dei Principi. Nei quarti di finale la contestatissima vittoria nel doppio confronto contro la Juventus: 0-3 all’Allianz Stadium di Torino, 1-3 per i bianconeri a Madrid con il rigore assegnato ai blancos allo scadere che continua ancora oggi a fare discutere tra la rabbia di Gigi Buffon e l’operato dell’arbitro inglese Oliver. E ora superata una corazzata del calibro del Bayern, già campione di Bundesliga da due turni e concentrato unicamente sull’obiettivo europeo. Niente da fare per Lewandowski e compagni: CR7 and Co. saranno protagonisti della terza finale di Champions League consecutiva, pronti ad entrare nella storia vincendo la terza coppa dalle grandi orecchie di fila… Liverpool e Roma avvisate!

© Riproduzione Riservata.