Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (39^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 39^ giornata. Lotta apertissima nel turno infrasettimanale (1 maggio)

01 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse

La Serie B prosegue senza soste: oggi martedì 1° maggio il campionato cadetto sfrutta il giorno festivo per celebrare la propria 39^ giornata, la quartultima della stagione regolare. L’Empoli è già promosso grazie a una cavalcata trionfale, per il resto tutto è ancora possibile e quindi ci aspetta un finale di stagione a dir poco emozionante. Dopo l’anticipo di lusso giocato ieri sera fra Palermo e Bari, oggi si giocheranno le altre dieci partite: andiamo allora a vedere subito il programma completo di questo turno. Si comincia alle ore 12.30 con Avellino-Cittadella, poi Brescia-Frosinone, Carpi-Empoli, Cremonese-Novara, Entella-Ascoli, Foggia-Spezia, Parma-Ternana, Pescara-Cesena e Pro Vercelli-Venezia sono le otto partite delle ore 15.00. Infine, ci sarà il posticipo delle ore 18.00 Perugia-Salernitana a chiudere questo intenso giorno di festa.

SERIE B: LA LOTTA PER SECONDO POSTO E PLAYOFF

A parte quello fra l’Empoli e tutte le altre, l’unico significativo ‘buco’ nella classifica di Serie B è quello fra l’ottavo e il nono posto - sette punti fra la coppia Cittadella-Perugia a 58 e il Foggia a quota 51. Insomma, sembrano già definite le squadre che lotteranno per le ultime due posizioni, ma per il resto tutto è possibile: incertissima infatti è sia la lotta per il secondo posto che vale l’altra promozione diretta (Parma e Frosinone possono approfittare del pareggio del Palermo contro il Bari), sia per conquistare almeno la migliore posizione possibile nella griglia di questi playoff, magari il terzo posto che garantirebbe sempre il fattore campo favorevole o almeno il quarto, che come il terzo darà l’esenzione dal primo turno. Impossibile però fare previsioni sulla carta, che sono state spesso smentite come dimostrano ad esempio le sconfitte di Frosinone e Parma nello scorso turno contro Cesena e Pro Vercelli. Tutto dunque è possibile, ma è chiaro che a questo punto ogni passo falso può costare molto caro.

LA LOTTA SALVEZZA

Abbiamo accennato a Cesena e Pro Vercelli: sono due delle undici squadre racchiuse nel fazzoletto di soli 10 punti dalla Salernitana che ne ha 47 fino alla coppia di coda formata dalla Ternana e dalla stessa Pro Vercelli con 37 punti. Anche qui nessuno può stare tranquillo e niente si può dare per scontato: basterebbe dire che i due fanalini di coda sono a tre punti dai playout e quattro dalla salvezza diretta, fare calcoli con quattro partite ancora da disputare potrebbe essere deleterio. Di certo avranno grande importanza gli scontri diretti, perché qui si può ottenere il doppio effetto di vincere e mettere nei guai una rivale: oggi ce ne saranno tre, cioè Cremonese-Novara, Entella-Ascoli e Pescara-Cesena. Di certo ne vedremo delle belle da qui al 18 maggio, sarà un finale di campionato tutto da vivere per la Serie B!

RISULTATI SERIE B, 39^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Palermo-Bari 1-1 - 80' La Gumina (P), 88' Nené (B)

Ore 12.30

Avellino-Cittadella

Ore 15.00

Brescia-Frosinone

Carpi-Empoli

Cremonese-Novara

Entella-Ascoli

Foggia-Spezia

Parma-Ternana

Pescara-Cesena

Pro Vercelli-Venezia

Ore 18.00

Perugia-Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 77

Palermo* 64

Parma 63

Frosinone 62

Bari* 61

Venezia 60

Cittadella, Perugia 58

Foggia 51

Carpi, Spezia 50

Salernitana 47

Brescia 46

Pescara 45

Cremonese 43

Cesena 42

Avellino, Novara 41

Entella, Ascoli 40

Ternana, Pro Vercelli 37

* una partita in più

© Riproduzione Riservata.