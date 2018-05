Video/ Palermo Bari (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata)

Video Palermo Bari (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 39^ giornata di Serie B. Nenè trova il pari per i galletti, rimasti in nove a fine incontro.

01 maggio 2018 Michela Colombo

Video Palermo Bari (LaPresse)

Pareggio sofferto al Barbera: la sfida tra Palermo e Bari infatti è terminata ieri sera per 1-1, quale anticipo della 39^ giornata della Serie B. A decidere il match prima la rete del rosanero La Gumina al 80’ e poi il pari trovato per i galletti dal Nene all’80’: da ricordare però che la squadra biancorossa ha chiuso la partita in 9 dopo i rossi concessi dalla direzione arbitrale a Marrone e Henderson, proprio sul finire dell’incontro. Dando ora un occhio a qualche numero va detto che il Palermo ha messo a bilancio il 56% del possesso palla oltre che aver effettuato 9 tiri di cui però uno solo è stato indirizzato in porta: a ciò si aggiunge per i rosanero anche 16 punizioni, 4 calci d’angolo e 452 passaggi totali. Per le statiche che riguardano il Bari notiamo invece il 44% del possesso palla e sei tiri di cui però uno solo verso la porta dei siciliani: oltre a ciò anche 13 punizioni e 534 passaggi totali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida di Serie B il tecnico del Palermo Stellone ha parole dolce amare per raccontare la gara dei suoi, così come viene raccontato da tuttopalermo.net: “Sono contento che i ragazzi mi hanno dato delle risposte che aspettavo. Dispiace per il pareggio, dopo quanto visto in campo. Abbiamo rischiato poco, i ragazzi hanno fatto molto bene. Sono soddisfatto nonostante il pareggio, c’erano 5 giocatori con i crampi e da questo si capisce quanto si siano impegnati tutti i miei ragazzi. L’occasione del gol è stato solo un episodio, abbiamo calciato 10 volte in porta ed abbiamo mantenuto il possesso palla”. Per la compagine del Bari si è invece fatto avanti il bomber Nenè , che ai microfoni di fcbari1908.com ha detto “E’ stata una partita di sacrificio da parte di tutti. Non era facile su un campo come questo. Abbiamo avuto la forza di riprendere il pareggio. La mentalità con cui siamo arrivati era quella giusta. Ora dobbiamo fare il nostro dovere in casa. Dobbiamo continuare a battagliare. Lotteremo fino alla fine e poi valuteremo la nostra posizione”.

© Riproduzione Riservata.