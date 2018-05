Allegri/ Juventus Milan: anno straordinario. Nulla è scontato, abbiamo fatto la storia (finale Coppa Italia)

Allegri analizza Juventus Milan: anno straordinario. Nulla è scontato, abbiamo fatto la storia. La gioia del tecnico della Juventus dopo la finale di Coppa Italia

10 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Massimiliano Allegri allena la Juventus da quattro anni e in queste quattro stagioni ha sempre fatto la doppietta con scudetto e Coppa Italia, dando ormai per scontato un tricolore di fatto impossibile da perdere. Il sigillo è arrivato ieri sera, con il perentorio 4-0 inflitto al Milan nella finale di Coppa Italia, un trionfo maturato nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Allegri dà i meriti ai suoi giocatori: "Abbiamo preso il primo trofeo. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, direi che se la sono meritata. Avevo detto ai ragazzi che questa serata se la dovevano regalare per loro dopo tante soddisfazioni regalate ai tifosi, alla società, sono loro gli artefici di queste vittorie e quando giocano seriamente diventa dura per gli altri. Hanno dimostrato di essere veramente una grande squadra e un grande gruppo". Ai microfoni di RaiSport, Allegri ha analizzato così l’andamento della partita: "Ci vuole molta calma, nel primo tempo c'erano pochi spazi, poi si sono aperti e le qualità tecniche sono venute fuori. Ora prendiamoci la matematica dello scudetto e concludiamo una stagione che anche stavolta è straordinaria e bellissima".

ALLEGRI ESALTA IL GRUPPO JUVENTUS

Il tecnico prosegue poi la sua analisi, allargando lo sguardo a una striscia da record: "Questo gruppo ha scritto un bel pezzo di storia della Juventus: sette scudetti, se arriverà questo, due finali e buone Champions anche quando siamo stati eliminati, più tutte le coppe. Si tratta sempre di creare nuovi stimoli, e darsi obiettivi personali e di squadra, anche se poi tutto giustamente si riduce ai risultati e ai trionfi. Ma nulla è scontato - ricorda Allegri -, la Juventus ha anche vissuto lunghe fasi senza vincere, quindi bisogna godersi questi momenti". C’è spazio anche per l’analisi di alcune scelte, in particolare la panchina per Higuain: "E' stata una scelta tecnica, mi serviva più fisicità davanti e poi Higuain era pronto ad entrare. E quando Gonzalo entra è meglio di Mandzukic, che fatica a gara in corso". Non manca una discussione con l’opinionista Rai Mario Sconcerti, che gli ha chiesto se, arrivati al massimo, non tema di vedere qualche scricchiolio nella costruzione. La risposta di Allegri è chiara: "Il massimo non c'è mai. Io non vedo nessuno scricchiolio. Non sono arrivato a nessun massimo, ho perso le finali di Champions. Io sono cresciuto alla scuola di Galeone che mi ha insegnato a vedere le cose in modo semplice, a volte invece quando si parla di calcio sembra che bisogna mandare i razzi sulla Luna. Ci sono quelli che spiegano calcio e quelli che parlano di calcio. Si tratta di gestire i momenti della stagione e fare fronte agli imprevisti, non di spiegare calcio. Io sono molto lucido, ma vedo che la mia è una battaglia persa, perché sento dire sempre le stesse cose. Io ho molta pazienza da vendere e vi aspetto tutti lì".

© Riproduzione Riservata.