CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie: Etna, rivoluzione GPM (6^ tappa oggi)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis leader, ma la sesta tappa Caltanissetta-Etna propone il primo arrivo in salita (oggi 10 maggio)

10 maggio 2018 - agg. 10 maggio 2018, 11.08 Mauro Mantegazza

Nel giorno in cui il Giro d’Italia 2018 arriverà in cima all’Etna, parliamo più diffusamente della classifica degli scalatori per dare onore a chi fino ad oggi si è impegnato sui vari Gpm di quarta categoria che hanno per ora dato corpo a una classifica appena abbozzata. In primo piano naturalmente Enrico Barbin, il corridore della Bardiani-Csf che ha conquistato la maglia azzurra già alla seconda tappa e poi l’ha difesa fino a oggi raccogliendo in totale 11 punti; al secondo posto a quota 7 punti c’è Marco Frapporti della Androni Giocattoli-Sidermec, altro protagonista delle fughe dei primi giorni, mentre con i due Gpm conquistati ieri troviamo in terza posizione a quota 6 punti l’irlandese Ryan Mullen della Trek-Segafredo. Bravi loro, ma oggi tutto cambierà: infatti l’Etna sarà Gpm di prima categoria, che assegna ben 35 punti a chi passa per primo - in questo caso il vincitore della tappa, trattandosi di un arrivo in salita. Di conseguenza, chiunque vinca la tappa sarà anche la nuova maglia azzurra, perché poi al secondo vanno 18 punti e se anche fosse Barbin non basterebbe per arrivare a 35; naturalmente il corridore della Bardiani-Csf ha una possibilità di restare in vetta, vincere la tappa. Su un traguardo che però fa gola a tutti i big, non sarà per niente facile… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROHAN DENNIS IN MAGLIA ROSA

La classifica del Giro d’Italia 2018 vedrà anche oggi Rohan Dennis in maglia rosa, ma la dura salita verso l’Etna sarà il primo vero giudice dell’edizione numero 101 del Giro d’Italia, un impegnativo arrivo in salita che naturalmente non potrà emettere verdetti (siamo solo al sesto giorno), ma ci darà indicazioni molto chiare circa la condizione di forma di tutti gli uomini più attesi in ottica classifica generale, a maggior ragione perché poi sabato e domenica ci saranno altre due tappe con arrivo in salita, a Montevergine di Mercogliano e sul Gran Sasso. Intanto però rendiamo già merito all’australiano della Bmc, che è arrivato a quota quattro giorni al comando della classifica del Giro d’Italia, sempre con un piccolo secondo di vantaggio sull’olandese Tom Dumoulin, che naturalmente oggi sarà tra gli uomini più attesi. Al terzo posto con un ritardo di 17” c’è un altro nome molto importante, l’inglese Simon Yates, che in questi giorni ha dimostrato di stare benissimo e di conseguenza potrebbe essere grande protagonista anche oggi per cercare di sfruttare questa eccellente condizione.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: I BIG DELLA GENERALE

Dunque Dennis per capire quanto potrà essere competitivo in salita, Dumoulin per avere risposte sul livello del detentore del titolo quando la strada sale, Yates per confermare di essere protagonista assoluto della prima parte del Giro d’Italia: oltre a loro però tutti gli altri big saranno chiamati a fare bene sull’Etna. Discorso simile a quello di Yates va fatto per Domenico Pozzovivo: anche il lucano sta molto bene, la salita è il suo terreno preferito e dunque speriamo che il capitano della Bahrain-Merida possa farci divertire oggi. Rimanendo agli italiani, in salita devono essere protagonisti anche Davide Formolo e Fabio Aru, che fin da oggi deve provare a ricucire i 57” che lo separano dal vertice della classifica. Tra gli stranieri vanno ancora ricordati Thibaut Pinot, che è già nella top 10 grazie alla buona cronometro di Gerusalemme, Esteban Chaves che oggi trova il suo terreno preferito e con Simon Yates formerà di certo un tandem di lusso in casa Mitchelton-Scott, Chris Froome che invece è chiamato a dare un segnale di forza dopo le difficoltà incontrate sia a Gerusalemme sia a Caltagirone, infine Miguel Angel Lopez che ieri verso Santa Ninfa ha perso 43” e di conseguenza sarà colui che più di tutti dovrà attaccare, sfruttando anche la forza complessiva di una Astana che si annuncia fortissima.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Facciamo infine una panoramica anche sulle altre graduatorie del Giro d’Italia, a cominciare dalla classifica a punti che grazie alle due volate vinte in Israele vede già un dominatore in maglia ciclamino. Ci riferiamo naturalmente ad Elia Viviani, vittorioso sia a Tel Aviv sia ad Eilat: di conseguenza il campione olimpico dell’Omnium è al comando già con un ottimo margine sui primi inseguitori, che sono Sacha Modolo e Jakub Mareczko. In questa classifica non ci saranno scossoni perché i velocisti oggi penseranno solo a rimanere nel tempo massimo senza soffrire troppo, potrebbero invece cambiare le altre due graduatorie. Nella classifica dei giovani il tedesco Maximilian Schachmann dovrà difendere il primato, la maglia bianca che conserva fin dalla cronometro di Gerusalemme. Enrico Barbin invece indosserà anche oggi la maglia azzurra della classifica Gpm, ma già sappiamo che nella graduatoria per gli scalatori oggi cambierà tutto ed è anzi certo che questa sera sul podio sarà il vincitore di tappa ad indossare anche il simbolo del primato dei Gpm, dato che l’arrivo sarà di prima categoria.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Rohan Dennis (Aus) 18h29'41''

2 Tom Dumoulin (Ned) +1''

3 Simon Yates (Gbr) +17''

4 Tim Wellens (Bel) +19''

5 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) +25''

6 Maximilian Schachmann (Ger) +28''

7 Domenico Pozzovivo (Ita) +28''

8 José Goncalves (Por) + 32"

9 Thibaut Pinot (Fra) +34''

10 Patrick Konrad (Aut) +35''

