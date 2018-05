Daniele Orsato arbitra in Qatar/ Niente Serie A per il fischietto fermo per Inter-Juventus

Daniele Orsato arbitra in Qatar, niente Serie A per il fischietto fermo da Inter Juventus. Vola negli Emirati per dirigere una partita della Super League a Doha, scelta che fa discutere?

Daniele Orsato rimane fermo anche questa settimana in Serie A, ma arbitrerà negli Emirati nella Qatar Super League. A Doha sarà in campo il prossimo 12 maggio nonostante il riposo forzato dopo gli svarioni di Inter Juventus che hanno portato a questa decisione. Per molti infatti, come riportato da SportMediaset, questa sarà una sorta di vacanza premio per l'arbitro invece che un fermo dovuto a degli errori. Pare che l'Aia abbia deciso comunque di rinunciare a uno dei suoi migliori arbitri per cercare di far calmare proprio le polemiche, ricevendo invece tutto l'opposto di quanto pensato. Il fischietto di Montecchio Maggiore sarà il rappresentante dell'Italia ai Mondiali in Russia e per questo si vuole evitare ulteriori pressioni con diverse gare importanti che decideranno nei prossimi giorni la corsa a Europa League, Champions League e alla salvezza. Daniele Orsato però questo weekend non starà solo a guardare, ma volerà in Qatar per fare quello che gli riesce meglio e cioè arbitrare.

LE POLEMICHE PER INTER JUVENTUS NON SI PLACANO

Sono passate ormai due settimane dalla gara Inter Juventus che ha messo la parola fine sul discorso Scudetto, una gara che è stata arbitrata da Daniele Orsato finito al centro di un uragano. Tanto che il fischietto rimarrà fermo nel weekend per la seconda settimana di fila, con una decisione probabilmente pronta a seguire le polemiche arrivate dal match di San Siro. L'Italia del pallone si è lamentata moltissimo per un doppio giallo non dato a Miralem Pjanic che avrebbe ridotto in dieci i bianconeri contro un Inter in inferiorità numerica dal primo tempo per un rosso a Matias Vecino deciso col Var. Dopo le continue polemiche ha deciso così di smuovere le acque anche l'ambiente bianconero, con i tifosi che si sono ferocemente lamentati per due rigori non concessi per fallo di Skriniar prima su Gonzalo Higuain e poi su Blaise Matuidi. Una polemica che non sembra proprio destinata a finire con la notizia del volo di Orsasto in Qatar per arbitrare una partita di Super League.

