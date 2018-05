Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero/ La cessione sarà un bene per tutti

Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio

Gigio Donnarumma, destinato all'addio al Milan - LaPresse

Quella fra Juventus e Milan di ieri sera, è stata probabilmente l’ultima partita importante giocata da Gigio Donnarumma con addosso la casacca rossonera. La sua cessione durante il calciomercato estivo sembrerebbe ormai scontata, e quasi sicuramente, sarà un bene per tutti, a cominciare proprio dallo stesso giovane guardiano. Tante le parate miracolose compiute dal 19enne di casa meneghina, ma sono stati anche tanti gli scivoloni di cui Gigio si è reso protagonista, soprattutto negli ultimi tempi. Sono ad esempio sotto gli occhi di tutti gli errori madornali durante la finale di Coppa Italia di ieri, due papere che hanno permesso alla Juventus di segnare due gol facili-facili. Forse è troppo il peso sulle spalle del giovanissimo calciatore del Milan, che ricordiamo, percepisce 6 milioni di euro da quasi un anno a questa parte.

LA CESSIONE SCONTATA

Proprio quei sei milioni hanno fatto infuriare i tifosi milanisti nei mesi addietro, soprattutto, quando puntualmente tornavano d’attualità le voci di un possibile malcontento di Gigio dalle parti di Milanello. Nel frattempo passavano le settimane, Donnarumma alternava grandi prestazioni ad altre meno brillanti, e cresceva l’astio fra Mino Raiola, l’agente del giocatore, e la dirigenza del Milan, a cominciare dal ds Mirabelli. Ora siamo giunti alla resa dei conti, in via Aldo Rossi sbarcherà a brevissimo Pepe Reina (già acquistato a costo zero), e nel contempo verrà dato il benservito a Donnarumma, destinato probabilmente al Paris Saint Germain. Il Milan incasserà i suoi 50 milioni di euro (forse anche di più), e la sua cessione verrà giustificata per questioni di fair play finanziario. Ma i maligni sanno benissimo che Gigio verrà ceduto perché a San Siro, paradossalmente, ha ormai fatto il suo corso, perché lo stesso non è più sereno, e perché è giusto così…

© Riproduzione Riservata.