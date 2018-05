Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (6^ tappa Caltanissetta Etna)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 6^ tappa Caltanissetta-Etna: percorso e orari, è il giorno del primo arrivo in salita del Giro 101 (oggi 10 maggio)

10 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: primo vero test per Froome e tutti i big (LaPresse)

La sesta tappa Caltanissetta-Etna di 164 km è il grande appuntamento di oggi con il Giro d’Italia 2018, che in questo suo terzo giorno in Sicilia vivrà il primo arrivo in salita, un momento sempre molto delicato nelle grandi corse a tappe. Infatti spesso la prima salita fa differenze importanti, perché chi non è al meglio la paga e chi invece sta bene ha ancora tante energie da spendere. Naturalmente non è ancora tempo di verdetti, ma questa sera qualcuno andrà a letto soddisfatto e altri invece saranno preoccupati: per il secondo anno consecutivo si arriverà sull’Etna, ma questa volta si affronterà un versante inedito che porta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna e non al più tradizionale Rifugio Sapienza. Si annuncia una salita più impegnativa e tra l’altro anche più protetta dal vento che un anno fa aveva praticamente impedito ogni attacco, tanto che i migliori erano arrivati tutti insieme, regalando gloria a Jan Polanc che aveva attaccato da lontano. Questa volta invece le pendenze più dure e (si spera) condizioni atmosferiche migliori dovrebbero favorire lo spettacolo: sulla salita verso il vulcano più alto d’Europa, che deciderà questa frazione che si snoderà fra le province di Caltanissetta, Enna e Catania, ne vedremo certamente delle belle!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la sesta tappa Caltanissetta-Etna avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO CALTANISSETTA ETNA

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 12.50 da Caltanissetta. Come già le due precedenti tappe siciliane, anche questa sarà caratterizzata da continui saliscendi e pochissima pianura, anche se la grande salita finale naturalmente costituirà il piatto forte del giorno. Prima di arrivare ai piedi dell’Etna comunque ci sarà già da faticare a causa di questi saliscendi e di strade caratterizzate da continue curve. Non ci saranno comunque Gpm prima di quello posto all’arrivo, ci saranno invece i due traguardi volanti che caratterizzano ogni tappa in linea del Giro d’Italia: il primo sarà collocato ad Enna al km 28,7, mentre il secondo sarà in località Piazza Armerina, dopo 60,2 km del percorso. L’attesa però si concentra su quello che succederà nella lunga salita verso l’Etna, naturalmente Gran Premio della Montagna di prima categoria, primo arrivo in salita di questo Giro d’Italia e anche prima vera montagna affrontata dalla Corsa Rosa numero 101. Si comincerà a salire già da Ponte Barca, quando all’arrivo mancheranno 40 km: si salirà superando Paternò e arrivando a Belpasso, dove avrà inizio un tratto di discesa, al termine del quale comincerà quella che possiamo considerare la vera e propria salita verso l’arrivo sull’Etna. Si farà dunque sul serio dopo l’abitato di Ragalna, in quest’ultimo tratto verso l’Osservatorio Astrofisico saranno da affrontare 15 km di salita con dislivello di 978 metri, dunque pendenza media del 6,5% con punte di pendenza massima fino al 15% dopo circa 5 km e un nuovo strappo al 14% al decimo chilometro. A 5,5 km dall’arrivo la carreggiata si restringe e si attraversano tratti ristretti nel bosco alternati a tratti su colata lavica, anche se il finale avrà pendenze più dolci. Sarà comunque una salita impegnativa, la prima occasione per chi punta tutto sulle montagne, da Miguel Angel Lopez ad Esteban Chaves fino ai nostri Domenico Pozzovivo e Fabio Aru, ma sarà naturalmente anche il primo test in salita per i due principali favoriti Tom Dumoulin e Chris Froome oltre che per un Simon Yates in grande forma.

© Riproduzione Riservata.