Inter, Joao Cancelo a rischio/ Calciomercato: Valencia non concede deroghe, 3 alternative

Inter, Joao Cancelo a rischio: il Valencia non concede deroghe sui 35 milioni del riscatto, la dirigenza nerazzurra valuta 3 alternative per la fascia destra

Inter, Joao Cancelo a rischio: è tutto da scrivere il futuro del laterale difensivo portoghese. Arrivato nell’estate 2017 a Milano dal Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, nell’operazione che ha portato Geoffrey Kondogbia al Mestalla con la stessa formula, il classe 1994 è diventato un cardine della formazione di Luciano Spalletti: ventiquattro presenze in Serie A con un gol e quattro assist. Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il riscatto è in bilico: il club di Liga non ha intenzione di cedere a deroghe, con il Biscione che dovrà versare i 35 milioni di euro pattuiti entro il 30 maggio 2018. Qualora così non fosse, Cancelo tornerebbe con i Che. A preoccupare la dirigenza meneghina è la questione fair play finanziario, con i circa 40 milioni di euro da recuperare entro il 30 giugno 2018. E cosa accadrà al calciatore cresciuto nel settore giovanile del Benfica?

INTER, JOAO CANCELO A RISCHIO

Secondo la Rosea l’Inter è intenzionata a spingere su una politica prudente, nonostante i sacrifici della sessione di mercato di gennaio, con Luciano Spalletti che non ha ricevuto i rinforzi tanto agognati. E il mancato riscatto di Joao Cancelo sarebbe una sconfitta su tutta la linea, con il terzino che è stato tra i calciatori più positivi della rosa nerazzurra e tra i più acclamati dalla tifoseria. Valutazioni legate anche al possibile sostituto, che non costerebbe meno di 20-25 milioni di euro. E spuntano i primi profili come sottolineato dal quotidiano di Milano: occhi puntati su Nelson Semedo del Barcellona, su Bruno Peres della Roma e su Kaderabek dell’Hoffenheim. Per Semedo la strada è in salita: i blaugrana hanno investito 35 milioni di euro la scorsa estate e vogliono evitare una minusvalenza, mentre gli altri due profili per il momento non convincono al 100 per cento. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, il futuro di Cancelo è un rebus.

