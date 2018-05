Inter, Stefan De Vrij è ufficiale: ingaggio top per il centrale/ Rafinha, Cancelo e Kondogbia: quale futuro?

Inter, Stefan De Vrij è ufficiale: ingaggio top per il centrale. Rafinha, Cancelo e Kondogbia: quale futuro? Si muove il calciomercato dei nerazzurri in vista dell'estate

Stefan De Vrij, centrale di difesa Lazio - LaPresse

L’Inter piazza il primo colpo del calciomercato estivo 2018. E’ infatti praticamente ufficiale l’arrivo in nerazzurro di Stefan De Vrij, difensore centrale di proprietà della Lazio, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la compagine di corso Vittorio Emanuele ha depositato il contratto del nazionale olandese, e a questo punto mancherà solamente l’ufficialità, che arriverà però solo con l’apertura vera e propria del mercato. Ingaggio importante quello che percepirà il biancoceleste, pari a 4.2 milioni di euro netti a stagione più bonus, per i prossimi cinque anni. Un colpo di livello assoluto in vista della prossima stagione, con De Vrij e Skriniar che andranno a comporre il cuore difensivo per il 2018-2019.

CANCELO, RAFINHA E KONDOGBIA…

Se De Vrij è una certezza di questo mercato, restando comunque molte le incognite in vista dell’estate, a cominciare da Rafinha e Cancelo, due calciatori che sono attualmente a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, e che hanno dato il loro contributo positivo in questa stagione che volge ormai al termine. Complesso in particolare l’acquisto del terzino portoghese, per cui il Valencia ha fatto sapere che il prestito non verrà rinnovato, e l’unica soluzione sarebbe quindi quella di versare 35 milioni di euro nelle casse dei Pipistrelli entro il prossimo 31 maggio. Difficile che ciò avvenga, visto che l’Inter è sempre sotto regime di fair play finanziario, e dovrà effettuare 40 milioni di plusvalenze entro la fine del prossimo mese, cosa molto complessa se si riscatta Cancelo, a meno che non venga ceduto subito Icardi: scenario difficile. Il Valencia sembra comunque intenzionato a riscattare Kondogbia, con l’Inter che otterrà così 25 milioni di euro. Infine il futuro di Rafinha, per cui serviranno anche in questo caso 35 milioni di euro: operazione fattibile ma l’Inter vuole ottenere uno sconto.

