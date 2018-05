Italia Giappone/ Streaming video e diretta tv, orario della partita (amichevole, volley donne)

Diretta Italia Giappone, info streaming video e tv: orario e risultato live della seconda amichevole che le nazionali giocano in preparazione alla Nations League, in campo a Brescia

10 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Giappone, amichevole volley donne (Foto LaPresse)

Italia Giappone si gioca alle ore 20:00 di giovedì 10 maggio, presso il Centro Sportivo San Filippo di Brescia: è la seconda amichevole che la nazionale di volley femminile gioca questa settimana contro il Giappone. La terza, che sarebbe stata in programma martedì, è stata cancellata per problemi organizzativi; ci si sposta da Busto Arsizio dunque per arrivare a Brescia, ma la sostanza non cambia. Chiaramente la partita sarà una sorta di allenamento: entrambe le nazionali infatti stanno preparando la Nations League, che inizierà la prossima settimana e vedrà coinvolte fino al primo luglio 16 partecipanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Italia Giappone in diretta tv: il canale federale presente su YouTube potrebbe trasmettere l’amichevole in diretta streaming video, ma si tratta di una notizia ancora in divenire e, anzi, al momento in cui scriviamo non è prevista nemmeno questa eventualità. La prima amichevole tra le due nazionali (quella di lunedì a Busto Arsizio) sarebbe dovuta essere trasmessa in streaming ma alla fine la federazione ha deciso altrimenti; restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti qualora alla fine si decida per la messa in onda.

RISULTATI E PRECEDENTI

Italia e Giappone si stanno allenando in maniera congiunta per la Nations League: le azzurre apriranno poi nel Nebraska (a Lincoln) mentre le nipponiche avranno il primo girone del torneo a Barueri in Brasile (stato di San Paolo). Sfruttano dunque l’occasione per prepararsi insieme, e in questo contesto affrontano qualche amichevole per provare a mantenere alto il livello; ovviamente si tratta anche di un’occasione per vedere le due nazionali all’opera, visto che le sfide sono aperte al pubblico. Come ricordavamo, dopo la partita di lunedì Italia e Giappone avrebbero dovuto affrontare un’altra amichevole il giorno seguente, ma l’organizzazione risultava complicata e così si è deciso per un semplice allenamento a porte chiuse. Da vedere se nei giorni seguenti ci sarà qualche novità ulteriore rispetto a quanto comunicato; di sicuro tra pochi giorni l’Italia partirà per gli Stati Uniti con il gruppo agli ordini del Commissario Tecnico Davide Mazzanti, e aprirà dunque la sua avventura estiva che porterà poi ai Mondiali.

