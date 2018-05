Italia Israele U17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Europei)

Diretta Italia Israele Under 17, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che chiude il girone A agli Europei 2108. Azzurri a caccia dei quarti

10 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Israele Under 17, Europei 2018 (Foto LaPresse)

Italia Israele Under 17 si gioca alle ore 20:00 italiane di giovedì 10 maggio: siamo al St. George’s Park di Burton on Trent, terza e ultima giornata nel girone A degli Europei Under 17 2018. La situazione è piuttosto semplice, anche se in questo momento ci sono quattro squadre che tecnicamente potrebbero qualificarsi al prossimo turno (quarti di finale): gli azzurrini si prenderebbero il pass vincendo questa partita, contro una nazionale che fino a questo momento ha perso entrambi i suoi impegni e ha un piede fuori dagli Europei. Dunque, siamo sostanzialmente vicini al primo obiettivo che ci eravamo prefissi: la strada poi sarà eventualmente ancora lunga, ma intanto vogliamo questo traguardo per continuare a inseguire il titolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Israele Under 17 non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video; per avere informazioni utili sulle sorti degli azzurrini impegnati in Inghilterra, oltre all’account ufficiale Twitter della federazione - lo trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro - potrete rivolgervi anche al sito della UEFA, su www.uefa.com, per poi accedere all’apposita sezione dedicata agli Europei Under 17.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Italia ha 3 punti come la Svizzera, ma ha un enorme vantaggio: quello di aver battuto i rossocrociati all’esordio. Questo permette agli azzurrini di qualificarsi impattando qualunque risultato dell’avversaria: con il pareggio terrebbe comunque alle sue spalle Israele che come detto ha due sconfitte, e si prenderebbe il secondo posto. C’è di più: se la Svizzera dovesse vincere, andrebbe a pareggiare i 6 punti dell’Inghilterra. A quel livello arriverebbe anche l’Italia vincendo questa sera; la classifica avulsa naturalmente sarebbe pari, e a quel punto più o meno ogni combinazione di punteggio in Svizzera-Inghilterra terrebbe una delle nostre avversarie alle spalle, idealmente possiamo comunque dire che la soluzione ideale sarebbe quella di mettere almeno due reti tra noi e Israele. Insomma: a meno che non andiamo incontro a una sconfitta, i quarti sono alla portata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE UNDER 17

Carmine Nunziata dovrebbe confermare l’Italia vista lunedì contro l’Inghilterra: un 4-3-1-2 nel quale Fagioli funge da trequartista avendo in Riccardi e Vergani i due attaccanti. A centrocampo agiranno invece Jean Freddi Greco e Gyabuaa come mezzali, mentre a fare filtro e gioco penserà Leone; questa linea mediana sarà idealmente protetta da una difesa nella quale spingeranno Barazzetta e Brogni sugli esterni, con Armini e Gozzi Iweru centrali e posizionati davanti ad Alessandro Russo, il portiere. Da valutare Israele, che contro la Svizzera si è disposto con il 4-4-2 classico: Tesker e Drori terzini, Abada e Einbrom a completare le catene esterne, in mezzo il lavoro di regia e interdizione garantito da Niddam e Shahar provando a dare palloni giocabili a Jauabra e Ovadia schierati in attacco. Al centro della difesa Lugassy e Laufer, in porta Keouf.

