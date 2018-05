Madrid Open 2018/ Diretta Nadal Schwartzman streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: Rafa Nadal incrocia Diego Schwartzman nel terzo turno, ma oggi il big match è quello Wta tra la numero 1 Simona Halep e Karolina Pliskova

10 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Madrid Open 2018: continua la corsa di Simona Halep (Foto LaPresse)

Al Madrid Open 2018, torneo di tennis che si sta disputando sulla terra rossa della capitale spagnola, siamo arrivati al terzo turno Atp (ottavi di finale) e ai quarti Wta: grandi protagonisti in campo anche oggi, si inizia davvero a marciare a passi spediti verso le due finali (sabato quella femminile, domenica quella maschile) ma i due tabelloni possono ancora regalarci sorprese, come del resto è già accaduto nei giorni precedenti. Qualche protagonista ha già conosciuto l’eliminazione, altri avanzano e proveranno a confermarsi rispetto a giocatori che si possono considerare gli outsider. Un dato interessante p quello che vuole entrambi i campioni in carica ancora in corsa, dunque la possibilità di una doppietta resta viva e concreta in entrambi i tornei.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MADRID

Il Madrid Open 2018 è in diretta tv sui canali del satellite, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Sport 2, con gli approfondimenti che arriveranno da studio e la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo femminile, il canale è SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando; disponibile per tutti anche il servizio di diretta streaming video, sul sito www.supertennis.tv, avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; troverete informazioni utili anche sulle pagine correlate messe a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

IL TORNEO ATP

L’esordio di Rafa Nadal è stato positivo: lo spagnolo va a caccia del pokerissimo sulla terra rossa in questa stagione - non gli riesce da 13 anni - e nel frattempo si è liberato senza problemi di Gael Monfils, che rientrava sul circuito dopo una lunga inattività e non poteva essere al 100%. L’asticella per il numero 1 non è mai troppo alta sull’amata superficie, ma in ogni caso potrebbe dare qualche grattacapo in più nei quarti, dove Nadal se la vedrà con Diego Schwartzman che ha vinto un match complicato contro Feliciano Lopez ed è uno dei tre connazionali agli ottavi, uno dei quali è Leonardo Mayer che ha demolito Fernando Verdasco (6-2 6-1) dopo la vittoria convincente sul nostro Fognini. Il terzo è naturalmente Juan Martin Del Potro, che testa le sue possibilità sfidando quel Dusan Lajovic che ha fatto fuori Richard Gasquet guadagnandosi tanti punti nei pronostici; David Goffin continua la sua corsa verso il primo Master 1000 in carriera e agli ottavi se la vedrà con Kyle Edmund che ha chiuso il torneo di un Novak Djokovic ancora lontano dalla condizione migliore, mentre il match che spicca è senza dubbio il derby canadese tra Milos Raonic e Denis Shapovalov, sarà interessante testare i progressi del mancino del ’99 che pure su questa superficie non dà forse il meglio di sè.

IL TORNEO WTA

Sicuramente la sfida più interessante è quella tra Simona Halep e Karolina Pliskova: una già numero 1 del mondo, l’altra in cima alla classifica adesso, due giocatrici diverse che però condividono il fatto di essere state in vetta senza mai aver vinto uno Slam. Il loro quarto di finale nella parte alta promette scintille; la rumena chiaramente rimane la grande favorita per il titolo avendo vinto anche i due appena precedenti. Attenzione poi al match tra Caroline Garcia e Carla Suarez Navarro: la spagnola il grande colpo lo ha fatto al secondo turno rimontando e facendo fuori Elina Svitolina, contro Bernarda Pera ha dovuto ugualmente rientrare da una situazione di svantaggio ma lo ha fatto in un modo decisamente più “ortodosso”, ora affronta una giocatrice che come lei ha nella terra rossa il suo punto di forza.

